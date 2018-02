Se billedserie Både Maiken Dahlgren Nielsen (tv) og Lone Zibrandtsen (th) har prøvet at være nede med stress og har derfor begge de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe andre i samme båd. Her er det Camilla Sørensen i midten, der i dag har det godt efter to et halvt års sygemelding. Foto: Allan Nørregaard

»Vi skal ikke være ulykkelige«

Taastrup - 17. februar 2018 kl. 10:45 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lone Zibrandtsen har selv haft stress, så hun ved, hvad hun taler om, når hun sidder over for en, der er ramt, som for eksempel Camilla Sørensen var i to et halvt år.

Lone brænder for at hjælpe folk med at se løsninger og måske nye veje fremad, hvis man går rundt og føler sig alt for presset i sin hverdag.

- Det er usundt at stå stille et sted, hvor man ikke har det godt, så er det vigtigt at komme i gang med at få hjælp, understreger hun.

- Jeg er et ekstremt socialt menneske, og jeg er så glad for at have mødt Lone. Før var mit fokus på det helt forkerte. Jeg har brug for at blive set som et helt menneske, siger Camilla og ser hen på Lone.

- Det har hjulpet mig at tale med dig. Jeg er jo dygtig og skal bruge min hjerne på en måde, hvor jeg får det godt, smiler hun.

- Og du er dygtig, smiler Lone tilbage og tilføjer:

- Vi skal være lykkelige og bruge os selv. I Camillas tilfælde er menneskelig kontakt hendes motivation.

Det finder Lone frem til ved at give Camilla en test, hvor hun bliver stillet en række spørgsmål om sit primære adfærd og sin motivation. I testen kan man måle, hvor stor en del af én, der indeholder de fire egenskaber: Entusiast, supporter, implementer og analytiker.

- I forhold til min profil er jeg analytisk anlagt, men min primære placering er inden for support. Jeg har et stort behov for at have kundekontakt og samtidig bruge min hjerne. Det er en rigtig god blanding, fortæller Camilla.

Testen - Din primære adfærdsstil

Lone understreger, at det er altafgørende, at man via samtalen følger op på de resultater, som testen viser.

Og i Camillas tilfælde er det tydeligt, at hun får energi og glæde ved menneskekontakt i sin hverdag. Og de store bunker af papirer dræner hende, så hun mister sin motivation.

- Jeg forsøger at give de stressramte en mulighed for selv at kunne give eksempler på det, som de er gode til. Hvis vi som mennesker ikke får mulighed for at bruge vores egne personlige talenter, bliver vi maksstressede. Modsat frigiver det en masse energi, hvis vi får lov til at bruge dem i vores arbejdsliv, siger Lone hvis kollega supplerer:

- Vi skal have en større forståelse for, at vi er forskellige. Vi er ikke dygtige nok i det her land til at se det og nå at stoppe op. Hver dag er der 35.000, der bliver sygemeldt på grund af stress. Og det går ud over landets økonomi, siger Maiken Dahlgren Nielsen, der er ansat i Zibrandtsen Consulting som HR-konsulent.

Både Lone og Maiken har i deres tidligere arbejdsliv været nede på grund af stress.

- Man skal selv have været der selv - for at arbejde med det, som vi gør i dag, understreger Lone og fortsætter:

- Sandsynligheden for at blive ramt igen - er ikke så stor, hvis man har taget det alvorligt første gang og har lært både sig selv og faresignalerne at kende. Selvfølgelig skal man prøve at undgå stress. Til gengæld siger mange, at man bliver en bedre udgave af sig selv, når man har været der. Man bliver bedre til at sige til og fra. For man ved, at det er man nødt til for at passe på sig selv.

Er blevet mere ægte

Camilla nikker genkendende, imens Lone taler.

- Jeg føler, at jeg er meget mere ægte nu. Essensen af mig er blevet mere tydelig, siger Camilla og tilføjer, at hendes drøm er at vende tilbage som socialrådgiver en dag, men ikke før efter 2018. Nu vil hun fokusere på sit nye arbejde hos optikeren og forsøge at bygge sin økonomi op.

- Heller ikke på det område er det nemt at være syg, understreger hun.

Lone understreger, at de i hendes firma ikke vil gøre sig kloge på andre, men forsøge at hjælpe folk til at finde ud af sig selv.

- Det er derfor, at vi har den succes med det, vi laver, siger Lone tilføjer:

- Det er jo for eksempel kun Camilla, der kan bekræfte, hvordan hun er. Det er hendes historie. Hende der ved, hvad hun er dygtig til og hvor hun får succes. Man skal selv sørge for at få energi fra det, som giver én energi.

Camilla får kontakten til Lone gennem Høje-Taastrup Kommune.

- Jeg har sat et forløb sammen, der skal matche kommunens pengepung. I forløbet mødes vi fem gange og tre gange mindfulness, hvor det er min opgave at give den stressramte nogle værktøjer. Noget ansvar for sig selv, hvor vi hjælper dem med at finde frem til, hvad der er godt for dem, forklarer Lone.

Når den stressede har gennemført testen - drøfter Lone resultaterne med personen.

- Hvis ikke man efterfølgende debatterer resultatet fra testen - kan man ikke bruge den til noget. Her kigger vi altid frem, for det er her, at vi kan ændre vores adfærd - og gøre noget anderledes, så man ikke igen får det dårligt. Det er altafgørende, at folk selv er motiverede for at ændre på nogle mønstre. Der er nogle der har det så dårligt, at de næsten ikke kan kravle ud af sengen. Måske er det vigtigt at få sovet en masse - inden man føler sig klar til at komme og tale med mig, siger Lone og tilføjer:

- Det er i søvnen, at vores celler regenerere. Det er meget vigtigt for os som mennesker først og fremmest at få søvn nok. Det vil automatisk hjælpe på energien og plushjernen, men - og det kan ikke siges ofte nok, så er søvn ikke helbredelsen i sig selv, da udfordringerne jo stadig er der, 'når man igen vågner'. Derfor er det at ændre noget i ens liv - den afgørende faktor.

