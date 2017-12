Toget er julepyntet og dejlig varmt med personale iklædt uniformer, der passer til togets alder. Her er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, kolde drikke, æbleskiver, lidt slik samt små souvenirs.

Veterantog til sporvejsmuseet

Taastrup - 07. december 2017 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østsjællandske Jernbaneklub kører på lørdag den 9. december veterantog til Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm.

Der er afgang fra Høje Taastrup Station klokken 10.46.

Herefter kører toget til Borup, hvor museets busser er parate til at kører passagererne til Sporvejsmuseet.

Toget består af en dieselmaskine, med tre af de lange stålvogne og en godsvogn efter sig - alt sammen danskbygget i 1950´erne. Toget er julepyntet og dejlig varmt med personale iklædt uniformer, der passer til togets alder. Her er der mulighed for at købe kaffe, gløgg, kolde drikke, æbleskiver, lidt slik samt små souvenirs.

På museet er der mulighed for at køre ubegrænset med sporvognene. Ved endestationen i skoven er der mulighed for at købe familiens juletræ, dette bliver fragtet til togets godsvogn, og udleveret igen på Høje Taastrup Station. På museet er der også lavet en stor julecafé med salg af gløgg, sodavand og æbleskiver.

Turen arrangeres i samarbejde mellem Østsjællandske Jernbaneklub og Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. Alt arbejde laves af klubbenes frivillige medlemmer. Overskuddet går udelukkende til klubbernes arbejde.

Toget er tilbage i Høje Taastrup klokken 15.39.

De sidste billetter kan købes i toget. Prisen for togtur frem og tilbage, bustur, indgang til museet og ubegrænset kørsel med sporvogne på museet er kr. 230,- for en voksen og kr. 135,- for et barn tre-12 år, børn under tre år deltager gratis.