Veteraner har fået Safe Zone hos sortkrudtsskytter

Hos DIF Soldaterprojekt er tanken med Safe Zone-træning, at der skal være idrætstilbud for skadede veteraner fysisk såvel som psykisk. I disse zoner er der mulighed for at træne i selskab med ligesindede veteraner i trygge rammer og plads til alle, som ønsker en mere aktiv hverdag.