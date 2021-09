Se billedserie Mikael Storgaard ses her i midten sammen med to andre udsendte i Sarajevo. Privatfoto

Veteran om flagdag: Vigtigt at hædre de udsendte

Taastrup - 03. september 2021 kl. 20:04 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Veteranen Mikael Storgaard har flere gange set folk flygte fra deres hjem, når han har været udsendt. Derfor betyder flagdagen meget for ham. Dagen, hvor Danmarks nuværende og tidligere udsendte anerkendes. I år markeres dagen søndag 5. september i Taastrup. Alle er velkomne, og Mikael Storgaard skal holde oplæg om sine oplevelser som udsendt.

- Det er godt, at samfundet anerkender de udsendte. Det er vigtigt, at man kan samles om det her. Jeg støtter op om flagdagen og vil prøve at underbygge det med min personlige historie om mine udsendelser og med billeder herfra, som jeg selv har taget, siger han.

Første gang Mikael Storgaard blev udsendt var i 1992. Han var 35 år og udsendt til borgerkrigen i Jugoslavien for politiet. Siden har han mange gange været udsendt både for Politiet og Udenrigsministeriet til steder som Israel, Irak, Syrien, Libanon, Kenya, Ghana og Nepal.

- Jeg har tænkt over det. Det har noget med demokratiet at gøre. For når jeg har set steder, hvor demokratiet ikke virker, har det fået mig til at sætte stor pris på vores samfund. Demokratiet er ikke en given størrelse. Man skal kæmpe for det. Derfor er flagdagen genial. For hvis man ikke markerede betydningen af de mange udsendte, kunne betydningen måske bare forsvinde, siger han.

Program for flagdag 2021: Flagdagen er dagen, hvor Danmarks tidligere og nuværende udsendte anerkendes. Dagen markeres søndag den 5. september i Taastrup, hvor alle er velkomne.



Program:

- Kl. 12.30-13.00: Andagt i Taastrup Nykirke v. sognepræst Britta Raakjær Vind.



- Kl. 13.00-13.10: Opstilling til march.



- Kl. 13.10-13.30: Fælles march og ceremoni ved mindestenen i Magdas Park. Tale ved 1. viceborgmester Lars Prier og ved Garderforeningen.



- Efter ceremonien er der mulighed for at mødes på Domhuspladsen foran Taastrup Bibliotek, hvor der bydes på mad og drikke. Her kan man bl.a. møde Benjamin Klint, som står for Veterancaféen, og Maria Frydensberg, som er Høje-Taastrup Kommunes veterankoordinator.

Mikael Storgaard roser derfor Høje-Taastrup Kommune for at markere flagdagen og ser frem til at tale med de andre veteranere og deres familier. For ham er det nemlig vigtigt at kunne mødes og tale sammen om hinandnes oplevelser. Når Mikael Storgaard tænker frem mod dagen, sætter det ifølge ham selv gang i hele følelsesspektret.

- Det sætter en masse tanker og minder i gang fra mine udsendelser. Jeg har set folk flygte fra hus og hjem. Sådan er det, når man er i et kriseområde. Det er trist at være vidne til. Men andre gange har jeg set, hvordan vores indsats har fungeret, og det har skabt glæde, når andre har haft glæde af det, siger han. Artiklen fortsætter under billedet.

Veteranen Mikael Storgaard skal på flagdagen den 5. september fortælle om nogle af sine oplevelser som udsendt i Jugoslavien og de øvrige lande, han har været udsendt til. Her er det byen Vukovar . Foto: Mikael Storgaard

Det nytter at udsende På sin vej har Mikael Storgaard mødt mange modige veteranere, der på trods af udfordringer har bevaret deres medmenneskelighed og livsmål, fortæller han. Det er også noget, han vil tale om på flagdagen, da det ifølge ham viser, at det er værd at udsende.

- Det nytter at udsende folk. Det gør vores hverdag mere tryg. Og når jeg har oplevet et mellemfolkeligt samvær, har jeg konstateret, at der er mere, som samler os, end som adskiller os. Uanset om man er far, mor og to børn i Taastrup eller Irak, stræber man efter, at ens børn har det godt, og at man kan forsørge dem, siger han.

Ideen til flagdagen kom fra overkonstabel Kim Eg Thygesen, som efter sine udsendelser i Kosovo og Afghanistan foreslog, at Danmark skulle hædre sine udsendte med en national flagdag. Mikael Storgaard har været fan af den idé siden første flagdag, som blev afholdt i 2009.

- Når folk er ude, træffer de beslutningen om at gå ud af comfort-zonen, de har herhjemme. Mange har haft nogle grimme oplevelser, Derfor er det godt, at man har en dag, hvor samfundet giver noget til de udsendte, siger han.

Mikael Storgaard håber, at Danmark vil bevare fokus på de udsendte og er glad for, at Folketinget bakker op om at udsende til kriseområder for på den måde at kunne inspirere andre lande til at opbygge et ordentligt demokratisk samfund.