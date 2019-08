Løftet hed 75 procent, men interne e-mails fra Vestforbrænding viser, at så lidt som 31 procent af plastaffaldet med garanti genanvendes. Uholdbart, lyder det fra borgmesteren i Høje-Taastrup, hvor borgerne også skal til at affaldssortere. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Vestforbrænding brugte forkerte tal om plastik: - Helt uholdbart

Taastrup - 24. august 2019 kl. 06:59 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem flere år har Vestforbrænding lovet at genanvende mindst 75 procent af borgernes plastaffald - et tal, som kritikere har kaldt helt urealistisk. Nu afslører interne e-mails og dokumenter fra Danmarks største affaldsselskab, som Ingeniøren har fået aktindsigt i, at kritikerne har haft ret.

Ifølge en kommunikationsplan fra 2. juli estimerer Vestforbrænding den faktiske genanvendelsesprocent for plast til at være 30 procent. Og i flere interne e-mails beskriver direktør Peter Basland risikoen for, at under en tredjedel af københavnernes plastaffald bliver til nye produkter, skriver Ingeniøren.

»Umiddelbart ser det ud til, at vi (...) kun kan bekræfte en reel genanvendelse på ca. 31 pct. i 2018!« skriver Peter Basland til bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen 1. juli efter at have læst en tilsynsrapport fra det tyske anlæg, der i dag sorterer husholdningsplasten fra hovedstadsområdet.

Og det er netop Vestforbrænding, der som affaldsselskab for Høje-Taastrup Kommune skal håndtere det plastikaffald, som borgerne i kommunen fra år 2021 skal til at sortere, når den nye affaldsordning indføres. Derfor vækker nyheden ikke just glæde hos borgmester Michael Ziegler (K).

- Det er helt uholdbart, hvis der ikke sker den genanvendelse, vi lover borgerne. Når vi pålægger borgerne en ekstra udgift og ekstra arbejde med at sortere, så er det afgørende for troværdigheden, at det også giver mening, og at det sorterede affald bliver genanvendt, understreger han.

Høje-Taastrup Kommune vil dog endnu ikke tage nogen skridt i sagen, men overlade det til Vestforbrændings bestyrelse, hvor alle ejer-kommunerne har en repræsentant siddende.

- Jeg tror ikke, de har haft en chance for at vide, hvad der er foregået. Men hvis alt det her nu kommer på bordet, så er jeg helt tryg ved, at de vil tage hånd om sagen, siger Michael Ziegler.

På trods af den interne klarhed om den reelle genanvendelsesprocent har Vestforbrænding i flere omgange fastholdt, at 75 procent af plastaffaldet blev genanvendt.

Og selv da selskabet 9. juli udsendte en pressemeddelelse om den manglende dokumentation for den høje genanvendelse, beskrev selskabet over for Ingeniøren forskellen som »småting«.

Oplysningen om en genanvendelsesprocent på så lidt som 31 har affaldsselskabet endnu ikke videregivet til borgerne og sine 19 ejerkommuner, herunder Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Men direktør Peter Basland erkender i en e-mail til Ingeniøren 19. august, at Vestforbrænding har begået en alvorlig fejl, når de tidligere ikke har skelnet mellem den teoretiske og den faktiske genanvendelse.