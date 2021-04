Trods corona har Racehall CPH i Høje-Taastrup formået at få et positivt årsregnskab for 2020. Her er det direktør Flemming Grene Thomsen. Foto: Thomas Olsen

Verdens største gokartbane klar med første regnskab efter coronaår: Her er resultatet

Racehall er nu lukket igen og står til at åbne igen den 21. maj. Men trods corona-nedlukningen sidste år er Racehall CPH endt med et positivt årsregnskab for 2020.

- Det overskud, vi har leveret, er skabt i de få måneder, hvor vi trods alt måtte holde åbent. Vi er selvfølgelig meget glade for, at vi i de åbne måneder har haft mange gæster, og mange af dem har besøgt os flere gange, men 2020 har overordnet set været et vanskeligt år, og overskuddet er heller ikke så stort som håbet, siger Flemming Grene Thomsen, direktør i Racehall CPH, til finans.dk.

- Begge baner er ramt af krisen, men vi føler os meget heldige over, at vi har en samarbejdsvillig bank, der har hjulpet, når det var svært at leve op til vores forpligtelser. Samtidig har kompensationsordningerne betydet, at det ikke har været nødvendigt at afskedige medarbejdere, hvilket gør, at vi kommer ud af krisen med en intakt forretning, der er klar til at åbne, så snart vi får lov, siger Flemming Grene Thomsen til finans.dk.