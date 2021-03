I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker. I landsbyen Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø. Foto: Jakob Dall

Verdens fattigste får digital hjælp

Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.

»Klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, samtidig er corona-pandemien været med til at forværre problemer, der eksisterer i forvejen. Sult, ulighed og konflikter. Vi må som næstekærlige mennesker ikke vende det blinde øje til. Verdens fattigste har mere end nogensinde brug for en håndsrækning. Vi må i stedet bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel,« lyder budskabet.