Venstre vælger spidskandidat - og inviterer Konservative til samarbejde

- Jeg glæder mig meget til at kæmpe for at Venstre kommer på det kommunale landkort igen i Høje-Taastrup Kommune. Jeg er stolt over medlemmernes tillid og vil gerne benytte anledningen til at invitere De Konservative til et bredt borgerligt liberalt valgforbund og samarbejde, siger Lisbeth Kjærholt i forbindelse med opstillingsmødet.