Velkendte navne iblandt: Parti klar med kandidater til kommunalvalg

Taastrup - 20. januar 2021 kl. 05:43 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og til efteråret skal borgerne stemme om, hvem der skal indtage pladserne i byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Nu melder endnu et parti ud, hvilke kandidater de stiller op med. Radikale Venstre har et mandat i byrådet, som Esat Sentürk sidder på, og næste gang er håbet at få en plads mere.

Og der er nogle spændende navne på listen udover Esat Sentürk, der stiller op igen.

Det drejer sig om Ilknur Kekec, Ibrahim El-Khatib og Jerry Jensen.

Listen er dog endnu ikke er endelig, fortæller Rasmus Bugge Jensen, formand for valgudvalget i Radikale Venstre Høje-Taastrup.

- Den endelige kandidatliste bliver afgjort til vores opstillingsmøde i april, hvor vi også træffer den formelle beslutning om spidskandidat, som lige nu er Esat Sentürk. Jeg er meget glad for, at Ilknur, Ibrahim og Jerry har sagt ja til at være kandidater for Radikale Venstre til kommunalvalget til november. De er alle ildsjæle og er på hver deres måde engagerede mennesker, der kæmper for at skabe en bedre kommune. Jeg kan slet ikke vente til vi skal i valgkamp, siger han.

Forskellige mærkesager 28-årige Ilknur Kekec er blandt andet kendt fra Høje Taastrup Idrætsforening Fodbold, hvor hun er træner og næstformand, ligesom hun er næstformand i integrationsrådet i kommunen. Derudover har hun i 2017 fået Venstres Frihedspris.

Når hun stiller op til valg, er det ligestilling, der står højt på dagsordnen.

- Gennem 16 år som frivilligt bestyrelsesmedlem og træner i den lokale idrætsforening Høje Taastrup IF har jeg kæmpet for, at pigerne får samme muligheder som drengene. Ligestilling på alle planer er hjerteblod for mig. Derfor vil jeg arbejde for, at alle borgere i Høje-Taastrup får lige muligheder for at leve det liv, som de ønsker, uanset deres socioøkonomiske baggrund. Mit mål er at skabe den bedst mulige forandring for flest mulige borgere i Høje-Taastrup kommune, siger hun.

45-årige Jerry Jensen stillede også op ved sidste kommunalvalg i 2017 for Alternativet og fik 17 stemmer. Jerry Jensen har boet i kommunen i 11 år og er kørestolsbruger. Derfor står handicap højt på hans dagsorden.

- I kraft mit handicap har jeg en naturlig interesse for at sikre, at mennesker med handicap får samme muligheder som alle andre. Det, der ligger mig meget på sinde, er, at alle får en fair og retfærdig behandling i mødet med systemet. Retfærdighed og retssikkerhed er meget afgørende værdier for mig, siger han.

Også 53-årige Ibrahim El-Khatib er et kendt ansigt i dele af kommunen. Han er formand for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og har en lederstilling inden for IT og digitalisering. Nu kaster han også sin kræfter over lokalpolitik.

- Jeg har i mange år beskæftiget mig med frivilligt arbejde, især hjulpet udsatte mennesker, engageret mig i beboerdemokrati og integration. Jeg brænder især for bæredygtig boligpolitik, så alle kan få et tag over hovedet og have forudsætningerne for at leve det gode liv. Derudover er jeg dybt engageret i at fremme integration og medborgerskab i kommunen. Jeg stiller op til valget, da jeg er overbevist om, at min mangeårige erfaring og interesse for lokal- og nationalpolitik kan gøre en kæmpe forskel for borgerne i Høje-Taastrup Kommune, siger han.

For Radikale Venstre har den lokale formand Nadeem Farooq, der er tidligere byrådsmedlem og Folketingspolitiker, meddelt, at han stiller op til regionsrådsvalget til november,

