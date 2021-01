Flere tusinde børn, håndværkere og frivillige har hjulpet til med at bygge Vikingebro, som blev indviet den 13. september 2019. Foto: Kim Rasmussen

Vejen til vikingerne: Ny bog om Vikingebroen

Det var et storstilet projekt, Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund satte sig for tilbage i 2017. Man ville genskabe Danmarks længste vikingebro og -vej opført tværs over den naturskønne Store Vejleådalen mellem Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.