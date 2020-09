Se billedserie Byrådet afsatte i februar en million kroner til at etablere et lyskryds på Høje Taastrup Vej ved Kuldyssen, hvor der har været flere uheld. Nu går arbejdet med at etablere det i gang. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vejarbejde på vej: Længe ventet lyskryds og renovering af sidegader

Taastrup - 26. september 2020 kl. 13:43 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

I næste uge går Driftsbyen i gang med at få istandsat nogle af sidegaderne til Taastrup Hovedgade, ligesom Fredensvej blev renoveret for et par år siden.

Det drejer sig om Vestervej, Gasværksvej, Lindevej, Enighedsvej og Dorphs Allé på strækningen mellem Østerparken og Vesterparken.

Der kommer nye fortove med særlige fliser, og Dorphs Allé får helt nye klinker og ny afvanding i stil med Fredensvej.

Arbejdet forventes at vare året ud - afhængig af vind og vejr, som jo altid er en faktor i den slags projekter.

Til næste år kommer der ny asfalt på vejene, oplyser Høje-Taastrup Kommune.

Man kan køre på Taastrup Hovedgade under arbejdet, men der kan muligvis opstå lidt gener undervejs. Kommunen lover dog at gøre deres for at holde det på et minimum

Istandsættelsen er en del af hele løftet af Taastrup Hovedgade og bymidten.

Arbejdet sættes i gang nu som ét af de anlægsprojekter, som er fremrykket for at understøtte erhvervslivet under corona-krisen

Nyt lyskryds Derudover går Driftsbyen i næste uge også i gang med at etablere det længe ventede lyskryds på Høje Taastrup Vej ved Kuldyssen, hvor der i dag er et såkaldt Torontoanlæg med gule blink.

Arbejdet vil tage tre-fire uger, oplyser kommunen.

Man kan køre på Høje Taastrup Vej imens, da der vil være en fri bane i hver retning under arbejdet.

Byrådet besluttede tilbage i februar at afsætte en million kroner til at etablere signalregulering her, efter der sidste efterår skete to uheld i fodgængerfeltet. I 2014 blev en ældre dame påkørt og dræbt samme sted.

