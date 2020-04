Se billedserie Det nye damvarmelager med plads til 70.000 m3 vand placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbækmotorvejen. Lageret skal lagre fjernvarme, når den er billig at producere, så den kan bruges, når den er dyr at lave. Foto: Høje Tastrup Fjernvarme

Varmen lagres i kæmpe vandbassin: Godt for miljøet og pengepungen

Taastrup - 28. april 2020 kl. 06:04

Om vinteren bliver der koldt i stuerne, og varmeapparaterne må skrues op i de små hjem. Det kan mærkes på kraftvarmeværkerne, hvor der bliver produceret ekstra varme fra spidslastanlæg med afbrænding af fossile brændsler.

Produktionen er både dyr og dårlig for miljøet, og blandt andet derfor er lagring af varme blevet en vigtig ny teknologi i den grønne omstilling på energiområdet.

Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS er i fuld gang med at etablere et nyt damvarmelager på 70.000 m3, der skal udnytte vands varmekapacitet til at lagre varme fra fjernvarmesystemet.

En stor buffer Med lageret bliver det muligt at lagre fjernvarme, hver gang den er billig at producere, og på den måde udnytte energien endnu bedre end i dag, fortæller vicedirektør Morten Stobbe fra VEKS.

- Med det nye lager kan vi skrue ned for behovet for at producere dyr og miljøbelastende ekstra varme, som kan være nødvendigt, når det er særligt koldt eller systemet er spidsbelastet. Lageret vil populært sagt blive en buffer for hele vores store københavnske fjernvarmesystem. Det aflades 25-30 gange om året, når fjernvarmen er dyr at producere, og omvendt fyldes der varme på lageret, når der er overskud af varme eller fjernvarmen er billig at producere, siger han.

FAKTA Et damvarmelager er et stort hul i jorden med låg - en stor lukket dam, der fungerer som en slags termokande. Lageret er hele tiden fyldt med vand, men vandets temperatur stiger ved fyldning og aftager ved tømning.

Varmelagret i Høje-Taastrup har plads til 70.000 m3 vand.

Varmelagret er 180 meter langt, 62 meter bredt og 13 meter dybt.

Skåner miljøet for op imod 15.000 ton CO2 pr. år

Fores med en liner, der kan tåle 900 varmt vand

Op- og afladningskapacitet: 30 MW

Lagerkapacitet: 3.300 MWh

Planen var at markere starten på anlægsarbejdet til varmelagret med en officiel »1. spadestik-event«, hvor de ansvarlige bag projektet satte spaden i jorden. Coronakrisen kom i vejen, hvilket dog ikke har stoppet selve projektet.

Sparer CO2 Varmelagret vil gavne en halv million fjernvarmekunder i hovedstadsområdet, og vil samtidig årligt skåne miljøet for op imod 15.000 ton CO2.

VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme ejer hver især en halvpart af projektet, hvis samlede anlægsinvestering udgør 75 millioner kroner.

Når det fælles lager i 2021 står klar, vil det bidrage til at udnytte fjernvarmen endnu bedre.

Projektet har positiv betydning for både varmeproducenter og varmeforbrugere. Og miljøet - hvor vi har brug for alle bidrag i klimaindsatsen. Det nye damvarmelager vil være et godt bidrag, ikke mindst fordi vi kan reducere brugen af spidslast i hele VEKS' forsyningsområde, som jo typisk er baseret på fossile brændsler, siger Nils Olsen, formand for Høje Taastrup Fjernvarme.

Et pionerprojekt Det er første gang man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark.

Lagerprojektet har blandt andet af den grund fået et tilskud på 13 millioner kroner fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklings- og demonstrationsprojekter.

Projektet er et eksempel på et samarbejde, der rækker på tværs af både kommunegrænser og selskaber.

Dette er også en medvirkende årsag til EUDP-støtten, da samarbejdet og ejerskabet bag projektet er udtryk for nytænkning - kraftvarmeværker, affaldsenergiselskaber og transmissionsselskaberne finansierer varmelagret i fællesskab.

Alle drager fordel af varmelagret, da det dels vil give en økonomisk besparelse for alle de distributionsselskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet, dels for de varmeproducenter, der leverer varmen til nettet.

Til forskel fra eksisterende sæsonlagre (oftest i forbindelse med solvarmeanlæg) bliver lagret i Høje Taastrup året rundt anvendt som en integreret del af den daglige varmelastfordeling i hovedstadsområdets fjernvarmesystem.

Projektet voksede frem fra en anbefaling fra Varmeplan Hovedstaden 3, som dog anbefalede en lagerkapacitet, der samlet set er ti gange højere - for hele hovedstadsområdet. Derfor ser flere lignende projekter formentlig dagens lys inden for en kort årrække. Derudover har det strategiske energisamarbejde "Energi på Tværs" haft damvarmelagre på dagsordenen.