Swim Team Taastrup har indgået aftale med Copenwater om at kunne være med til at svømme i åbent vand. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Vant til 25 grader i svømmehal: Nu skal de svømme i havet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vant til 25 grader i svømmehal: Nu skal de svømme i havet

Taastrup - 11. juli 2020 kl. 20:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En onsdag aften i maj i år, står Maya, Malte og Philip i færd med at tørre af og klæde om fra våddragt.

De har lige prøvet kræfter med de otte grader, der er i Øresund ud for Amager strandpark på dette tidspunkt på året.

Normalt svømmer de i cirka 25 graders varmt vand i Taastrup Svømmehal. Men ikke denne dag.

Her er de oppe imod, kulde, bølger, vind, manglende banetove og deres egen manglende vandføling, efter at alle svømmehaller lukkede den 11. marts grundet covid-19.

De tre svømmere er medlemmer af konkurrenceholdet på Swim Team Taastrup, hvor de er vant til at træne otte gange om ugen. Nu mødes de minimum tre gange om ugen for at svømme mellem tre og fem km i havet uanset vind og vejr.

Det sker som en del af et samarbejde mellem STT og Copenwater, som er stablet på benene af bestyrelsesmedlem Morten Brønnicke og hans søn Philip, der i forvejen er garvet åbenvandssvømmer med deltagelse til to EM for juniorer samt medaljevinder til de nordiske mesterskaber i åbent vand.

Samarbejdsaftalen mellem STT og Copenwater betyder, at man tilbyde både konkurrence- og masterssvømmere muligheden for at træne i hallen udenfor sommersæsonen for så at kunne tage sporten med ud i det åbne hav, hvor de bliver mødt af meget kompetente åbenvandstrænere.

Morten Brønnicke siger:

- Det har været en vigtig del af aftalen, at vores egne trænere er med for at se, hvad der sker på Amager og få et indblik i åbenvandssvømningen, sådan at der bliver dannet et indtryk af og en god forståelse for, hvilke værktøjer svømmerne kan få ved at svømme i det åbne vand, siger han.

For at holde en fremdrift i tiltaget er der nedsat en styregruppe, som består af Morten Brønnicke og Tony Tabor, begge bestyrelsesmedlemmer i STT og Sune Thonesen, som vil træde ind i gruppen når han den1. august 2020 tiltræder som cheftræner for Junior/Senior holdet i STT.

Også Copenwater er repræsenteret i styregruppen.

At Copenwater indgår et samarbejde med en indendørs svømmeklub giver rigtig god mening, fortæller Hans Ahle, der er træner i Copenwater.

- Åbenvandsvømning er i dag meget præget af et ældre segment af svømmere, derfor er det en stor fornøjelse også at kunne byde velkommen til yngre svømmere fra børne-, årgangs- og junior-årene. Herude vil de blive udfordret på en anden måde, og de grænser de rykker her, kan de så senere tage med ind i hallen, siger han.