Vandværker skal forbedre drikkevand efter fund af giftstoffer

Taastrup - 02. september 2021 kl. 06:09 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Der har i et stykke tid været et stort fokus på giftstoffet PFOS, som er fundet i grundvandet flere steder i landet, og Miljøstyrelsen besluttede derfor lige inden sommerferien at sænke grænsen for, hvor store mængder af såkaldt perfluorerede stoffer (PFAS-stoffer, hvoraf PFOS er ét af dem, red), der maksimalt må være i danskernes drikkevand.

Det har betydning i Høje-Taastrup Kommune, hvor der med sænkningen af grænsen er to vandværker, der har værdier med for højt samlet PFAS-niveau, og et enkelt, der ligger lige på grænsen.

Vandet fra Hedehusene Østre Vandværk og vandet fra Høje Thorstrup Vandværk ligger på henholdsvis seks nanogram pr. liter og tre nanogram pr. liter Grænseværdien er på to nanogram PFAS-stoffer pr. liter, og den er dermed overskredet de to steder.

På baggrund af resultaterne har kommunens administration henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed, for at styrelsen kan vurdere situationen sundhedsmæssigt og for at vide, hvor lang en frist man kan give de berørte vandværker til at forbedre vandkvaliteten.

Plan- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen på sit seneste møde, fordi der nu foreligger et svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ingen sundhedsfare Svaret er, at det ikke umiddelbart er forbundet med sundhedsfare at indtage drikkevand med de lokalt fundne værdier af PFAS, så længe det er en afgrænset periode. Det skriver styrelsen i sit svar.

Samtidig anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at de fundne værdier i drikkevandet fra både Hedehusene Østre Vandværk og Høje Thorstrup Vandværk »uden unødig forsinkelse« kommer under den tilladte grænse.

Tidsfrist sat til marts Kommunen skal ifølge vandforsyningsloven give et påbud til de vandværker, hvor indholdet af PFAS-stoffer er for højt i forhold til grænsen. Indtil videre har kommunen givet vandværkerne et forvarsel om påbuddet.

Der er også sat en tidsfrist til de to vandværker fra kommunen, der lyder på 1. marts 2022, hvor vandkvaliteten senest skal være forbedret.

Men på Plan- og Miljøudvalgets seneste møde lød det fra politikerne, at dette ikke er hurtigt nok.

- Hos Plan- og Miljøudvalget mener vi, at man ikke skal vente for længe. Meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er, at der ikke skal gå for lang tid, og det signal sender vi også. Vi mener ikke, at den givne frist er holdbar, siger Peter Faarbæk (S), der er formand for Plan- og Miljøudvalget.

Hvad kan der gøres? Fordi der ikke kan gives dispensation for overskridelse af kvalitetskriteriet, betyder det, at det enkelte vandværk kun har mulighed for at fortynde sig ud af problemer med PFAS ved at koble sig på andre vandforsyninger, eller ved at investere i vandbehandlingsanlæg.

Både Hedehusene Østre Vandværk, Høje Thorstrup Vandværk samt Vestre Vandværk Hedehusene - som er det vandværk, der ligger på grænsen med en værdi på netop de to tilladte nanogram pr. liter - har alle tre en nødforbindelse til HTK Vand A/S.

Men skal man gøre brug af den forbindelse og købe sig til vand, vil det få økonomiske konsekvenser for hvert af vandværkerne.

Samtidig har Hedehusene Østre Vandværk allerede investeret i et nyt vandbehandlingsanlæg og er løbende i gang med at behandle sit ledningsnetværk.

Det vurderes, at ingen af de tre vandværker af forskellige årsager kan fortynde deres vand ud fra deres egne eksisterende vandboringer.

En del af årsagen kendes Høje-Taastrup Kommune samarbejder med blandt andet Region Hovedstaden, HOFOR, vandværkerne og flere virksomheder i området, for at afklare hvilke kilder der er til forureningerne, og for at holde øje med udviklingen.

En af årsagerne er formentlig, at der findes PFOS i det brandskum, man indtil 2004 har brugt under brandøvelser på Beredskabscentret på Hedelykken i Hedehusene.

Giftstoffet nedbrydes nemlig ikke i naturen, og er derfor langsomt sivet ned i grundvandet.

Netop forureningen ved Beredskabscentret og udviklingen i den er der blevet holdt øje med fra myndighederne, og det er også her, at den største forekomst af stoffet er fundet i Høje-Taastrup.

Men stoffet er også målt andre steder i kommunen, hvor den umiddelbare kilde ikke er fundet endnu.

