Lokalplanen er blevet ændret en smule inden den endelige vedtagelse - blandt andet er det tilføjet krav om at opføre endnu et parkeringshus med 300 pladser, og bygningshøjden på det højeste hus på hjørnet af Roskildevej og Gregersensvej reduceres med to etager, så den kun må være syv etager høj.

Vandlandsprojekt: Bekymring for mængden af butikker

Taastrup - 26. april 2018 kl. 11:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lokalplan for det regionale fritidsområde, som muliggør opførelsen af verdens femte største vandland i Høje Taastrup, er nu vedtaget.

Men Socialdemokratiet og Enhedslisten er fortsat bekymret for, at lokalplanen tillader for meget detailhandel i området, og at det kan risikere at gå ud over den eksisterende handel i eksempelvis City2. Socialdemokratiet havde derfor foreslået, at man i lokalplanen tillod 3000 m2 detailhandel i stedet for de nu tilladte 15.500 m2.

- Hvis man skal have kunder nok til sådan et center, så bliver man nødt til at tiltrække kunder andre steder fra. Vi er grundlæggende nervøse for, at det her kan få den modsatte effekt, end hvad der egentlig er drømmen med det her feriecenter, nemlig at det kommer til at ødelægge vores detailhandel fremfor at styrke den, sagde Peter Faarbæk (S), formand for plan- og miljøudvalget.

De Konservative påpegede, at detailhandlen kun kan opføres som en del af det øvrige projekt, men den vurdering er Peter Faarbæk ikke enig i.

- Lokalplanen siger kun, hvad der kan bygges, ikke hvad der skal bygges. Så i teorien kan de godt kun bygge et storcenter og så ikke opføre noget andet. Det håber vi selvfølgelig ikke sker, men det var det, vi gerne ville have sikret os mod med vores ændringsforslag, forklarer han.

Men den bekymring deler borgmester Michael Ziegler (K) ikke.

- Man køber jo ikke sådan et kæmpe jordstykke for 84 millioner kroner for at opføre et relativt lille storcenter på en mark. Detailhandlen er en del af det samlede projekt, og den bliver der brug for, når området er fuldt udbygget. Hvis byrådet havde fulgt Socialdemokratiets forslag om en mindre mængde detailhandel, så tror jeg ikke, at projektet var blevet til noget, siger Michael Ziegler, som derfor er glad for, at forslaget blev stemt ned.

Socialdemokraterne stemte da også for den samlede lokalplan, efter deres forslag kun fik opbakning fra Enhedslisten og derfor blev nedstemt.