Økobasen bliver bevaret trods de nye planer for området og Hakkemosen. Økobasen er et lege- og aktivitetsområde beliggende i Hakkemosen, som er åbent for alle.

Vandland på vej: Der kommer hegn om Hakkemosen

Taastrup - 14. april 2018 kl. 10:13 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naturen i og omkring Hakkemosen har været et stort emne i flere høringssvar til lokalplanen for det regionale fritidsområde, som blandt andet skal huse et kæmpe vandland og ferieboliger. Mange har ønsket at bevare den frie adgang til Hakkemosen døgnet rundt, og at der ikke sættes hegn om området.

Men et hegn har været afgørende for, at projektet overhovedet kan blive til noget, fortæller udvalgsformand Peter Faarbæk (S).

- Uden et hegn kunne projektet i den del af området ikke realiseres. Det har derfor været vores opgave at sørge for, at det bliver så pænt og dyrevenligt som muligt, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Derfor er der i planen stillet krav om, at hegnet maksimalt må være 1,8 meter højt og skal skjules af levende beplantning af hjemmehørende buske og træer på begge sider. Hegnet skal desuden udformes, så padder har adgang til at passere under hegnet overalt på den strækning, der hegnes.

I lokalplanen står ikke noget om den generelle adgang til området, men den er sikret, fortæller Peter Faarbæk.

- Det står i købsaftalen for området, at alle borgere skal sikres adgang til Hakkemosen fra solopgang til solnedgang. Det er helt afgørende, understreger han.

Træer skal bevares I lokalplanen er der desuden tilføjet et afsnit om, at træbevoksningen i Hakkemoseområde generelt skal bevares. Der kan dog i mindre omfang ske fældninger i forbindelse med faciliteter, indkig til søen, sikkerhed med videre.

- Hele udvalget har været meget optagede af, at der skal bevares så meget natur som muligt i området. Det mener vi også vil ske med den lokalplan, der foreligger nu, siger Peter Faarbæk.

Lokalplanen for området er delt i to, og delområde 2 omhandler området omkring Hakkemosen. Her tillader den nye lokalplan opførelse af fire cafébygninger á maks. 100 m2, to uopvarmede pavilloner/ småbygninger á maks. 50 m2, 12 shelters - hver med plads til 4-5 personer, 1 tennishal på maks. 1000 m2 samt læskure til dyrehold og mindre skure til opbevaring af maskinel til områdets vedligeholdelse og pleje.

Herudover må eksisterende lovlig bebyggelse langs Lervangen erstattes af ny bebyggelse i samme omfang som eksisterende.