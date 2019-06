Valgdebat med socialt sigte: Skal vi have alle med?

Samtlige politiske partier er blevet inviteret til at sende en repræsentant, men kun de første fem, der tilmeldte sig kommer til at deltage. Det sker for at sikre at borgerne/vælgerne også får mulighed for at komme til orde.

Vælgermødet vil have et særligt fokus på de sociale forhold i Danmark. For eksempel forventes folketingskandidaterne at skulle forholde sig til spørgsmål som, hvordan begrænser vi antallet af hjemløse, skal der også efter valget være kontanthjælpsloft og særlig lav integrationsydelse? Vi spørger, hvordan får vi de mennesker med, der oplever at være udstødte? Hvad gør vi, for at få de handicappede integreret på arbejdsmarkedet? Hvad skal der til, for at få mennesker ud af stof- og alkoholmisbrug?