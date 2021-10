Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (K) og udfordreren Peter Faarbæk (S), der er borgmesterkandidat, trækker ærmerne op og gør klar til kamp. Meget tyder dog på, at førstnævnte trækker sig sejrrigt ud af duellen. Her ses de til en midtvejsduel i 2019, afholdt på Bollinis i Hedehusene. Foto: Kenn Thomsen

Valganalyse: Borgmesterkandidater gør sig klar til kamp

Taastrup - 13. oktober 2021 kl. 15:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det vil være intet mindre end en kæmpe sensation, hvis ikke borgmesteren i Høje-Taastrup Kommune også hedder Michael Ziegler og kommer fra Konservativt Folkeparti, når stemmerne er talt op til kommunalvalget den 16. november.

Høje-Taastrup Kommune er veldrevet og borgmesteren er meget populær, hvilket kanonvalget i 2017 med 9.111 personlige stemmer og 12 ud af 21 mandater til De Konservative vidner om. Der skal ske mirakler, før rød blok har en chance.

Efter at være gået frem med 1500 stemmer pr. valg de seneste to valg, er det spørgsmålet, om der er mange flere konservative stemmer at hente - selv med formand Søren Papes medvind på landsplan.

Hårdere kamp Modstanden bør også blive hårdere end for fire år siden. Socialdemokratiet har i borgmesterkandidat Peter Faarbæk fået yderligere fire års erfaring mere, og regeringspartiet og Enhedslisten har i langt de fleste sager dannet fælles front mod Ziegler og co.

Den politiske debat og tone er blevet skærpet, ikke mindst fra Enhedslisten, hvor Emil Viskum undervejs i valgperioden tog over for Ole Hyldahl, der blev syg og desværre afgik ved døden sidste år. Byrådsmøderne er generelt blevet længere - fordi der er mere debat og mere fokus på at adskille sig fra hinanden.

Fakta om Høje-Taastrup Kommune - Borgmester: Michael Ziegler (K)



- 21 medlemmer i byrådet: Det Konservative Folkeparti (12), Socialdemokratiet (5), Dansk Folkeparti (1), Enhedslisten (1), Lokallisten Høje-Taastrup (1) og Radikale Venstre (1)



- Antal stemmeberettigede ved sidste valg: 38.842 vælgere



- Stemmeprocent ved sidste valg: 65,78 procent



- Antal stemmesteder: 10



Trods flere diskussioner, kan man i virkeligheden argumentere for, at byrådet i det store hele er rimelige enige om de store linjer. Et eksempel herpå er, at et enigt byråd i år blandt andet har kunnet vedtage en ambitiøs klimaplan.

Stort valgforbund Socialdemokratiet er denne gang gået i valgforbund med alle partier i den røde blok i Høje-Taastrup. Var det sket ved sidste valg, havde partiet takket være valgforbundet fået et sjette mandat. Det er naturligvis den fordel, man går efter denne gang.

Partiet må dog sandsynligvis erkende, at det ikke er denne gang, man får borgmesterposten tilbage.

Enhedslisten, SF og Alternativet er også med, og her er Emil Viskum favorit til at få et mandat på grund af valgforbundet, og fordi SF har en uprøvet spidskandidat i Özdes Durukan, mens Alternativet generelt er et parti, der har mistet stor tilslutning de senere år på landsplan.

Borgmester Michael Ziegler (K) kan godt regne med at han kan indtager borgmesterkontoret i det nye rådhus. Det er til rejsegildet for byggeriet af rådhuset, at han her holder tale. Foto: Jens Wollesen

Hvad med de liberale? Høje-Taastrup er en af to kommuner, hvor Venstre ikke er valgt ind i byrådet. Og noget tyder på, at det ikke kommer til at gå anderledes denne gang.

Partiet har skiftet spidskandidat. Ud er gået tidligere byrådsmedlem og folketingskandidat Flemming Andersen, der mistede sit sæde sidste gang, og i stedet er sidste kommunalvalgs nummer fem på V-listen Lisbeth Kjærholt blevet spidskandidat.

Ved sidste valg fik hun blot 18 stemmer. Det skal dog nævnes, at hun ved valget i 2013 fik 131 stemmer og i 2009 fik 178 stemmer, så potentialet er der.

Venstre er i gang med store ændringer, og har mistet mange profiler både i landspolitik og kommunalpolitik og det forlyder, at partiet selv regner med med et skidt valg. Venstre er et parti, der kun kan overraske, men det kan meget vel gå tilbage for Venstre i Høje-Taastrup, der i 2013 fik 3,1 procent af stemmerne.

Nyt valgforbund Liberal Alliance har indgået valgforbund med Radikale Venstre, og de to partier satser på at få to mandater til valgforbundet. Sker det, må det betegnes som en succes, for begge partier har ikke megen succes landspolitisk.

Liberal Alliance havde et katastrofalt Folketingsvalg i 2019 men i Høje-Taastrup er partiet styrket. Danny Malkowski er spidskandidat i stedet for Nikolaj Vester. Han har blandt andet siddet i Folketinget, og det giver en større politisk ballast, end partiet havde for fire år siden.

Der er dog liberale stemmer at kæmpe for, i og med at Lokallisten, der har haft en del liberale mærkesager, ikke stiller op igen. Sidste gang fik partiet 824 stemmer og blev valgt ind takket være valgforbundet.

Radikale Venstre har også oprustet med et par profiler til at supplere spidskandidat og byrådsmedlem Esat Sentürk.

Ilknur Kekec Coban fik i 2017 tildelt Venstres frihedspris af Lars Løkke Rasmussen, og hun er et kendt ansigt i frivillig-kredse og i boligområderne.

Det samme er Ibrahim El-Khatib, der også stiller op for Radikale Venstre. Han er afdelingsformand i Gadehavegård og har været en vigtig del af arbejdet med at lande en udviklingsplan for boligområdet.

Svedige håndflader Michael Zieglers trofaste støtte Lars Prier fra Dansk Folkeparti kan meget vel sidde med svedige håndflader.

Hans parti står givetvis over for et katastrofevalg set over hele landet efter uro om formandsposten og Messerschmidt-sagen. Samtidig er der lokalt ikke andre profiler end Lars Prier, samtidig med at Nye Borgerlige presser sig på.

Nye Borgerlige har det ubeskrevne blad Bo Ejsing som eneste kandidat. Han er elektriker og har en veteranbil i garagen. Meget mere ved vi ikke, og det er tvivlsomt, om han kommer ind.

Men med Nye Borgerliges medvind landspolitisk, kan partiet helt sikkert hapse stemmer fra DF, som dog i sidste ende vil komme valgforbundet med K-DF-NB-V til gode og sikre, at blå blok fastholder borgmesterposten til Michael Ziegler, selvom det er usikkert om det fortsat vil være med absolut flertal til Konservative.

