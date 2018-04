Se billedserie Vestegnens Politi har afspærret et område foran Dagli?Brugsen i Sengeløse. Mandag eftermiddag blev stedet bevogtet af et vagtselskab.

Send til din ven. X Artiklen: Vagt ved brændt supermarked: Politiets teknikere kommer tirsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vagt ved brændt supermarked: Politiets teknikere kommer tirsdag

Taastrup - 02. april 2018 kl. 17:18 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi må håbe man får fat i dem som gjorde det,« lyder det fra en af de lokale beboere, der står og kigger på den brændte Dagli'Brugsen på Landsbygaden i Sengeløse.

»Hvor skal vi nu købe vores rugbrød og vores mælk,« lyder spørgsmålet fra en kvinde, der har sit barnebarn i hånden.

Mange var forbi Dagli'Brugsen i Sengeløse, som natten til 2. påskedag blev raseret af en brand.

Om den var påsat, vil Vestegnens Politi endnu ikke fastslå. I første omgang skal politiets teknikere undersøge stedet. Det vil formentlig ske i løbet af tirsdag formiddag.

Vagtchef hos Vestegnens Politi, Lars Guldborg oplyser mandag, at ilden ser ud til at være opstået to steder, og at det virker påfaldende. Det er dog ikke ensbetydende med, at branden er påsat, understreger han.

»Nu skal vi have teknikere ind og undersøge nærmere. Indtil da har vi afspærret rundt om butikken og fået bevogtning på,« fortæller vagtchefen.

Der er vagt på stedet for dels at sikre spor, dels at forhindre tyverier.

Når teknikerne har undersøgt brandstedet, kan politiet komme ind og sikre yderligere spor fra stedet. Det gælder blandt andet eventuel kameraovervågning.

Meldingen om branden på Landsbygaden kom søndag den 1. april klokken 23.39. Østsjællands Beredskab i Taastrup rykkede massivt ud, og fik også assistance fra Østsjællands Beredskab i Taastrup. Desuden rykkede Vestegnens Politi til stedet.

Ilden opstod angiveligt i det aflukkede område ude foran butikken. Brandfolkene måtte klippe et hul i metalgitret for at komme ind.

Branden var så kraftig, at ilden også fik fat i tagkonstruktionen og dermed bredte sig. Det tog brandfolkene timer at få fuldstændig bugt med ilden, og der skete omfattende skader inde i butikken.

Mange af de lokale beboere, som mandag gik forbi brandstedet, var tydeligt berørte. Sengeløse er normalt et uhyre trygt og fredsommeligt sted. Også brugsuddeler Per Vadstrup var påvirket. I et opslag på Facebook skrev han blandt andet:

»Det er med sorg jeg må meddele, at pga omfattende brand åbner Dagli'Brugsen ikke det næste stykke tid. Jeg skal forsøge at holde jer opdateret med tidshorisont. Jeg vil også gerne sige tak for den støtte vi har fået i denne situation - det betyder meget for os,« løs det fra brugsuddeleren, som håber, at butikken åbner meget hurtigt igen.

Det ligger dog klart, at der er sket omfattende røg- og vandskader i butikken.