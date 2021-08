Det er dette strandflag, man skal holde øje med søndag den 22. august. Privatfoto

Værn om havet og hop ud i det

Taastrup - 21. august 2021 kl. 15:27 Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup/Ishøj: Søndag den 22. august kl. 10-12 gennemfører Danmarks Naturfredningsforenings (DN) afdeling i Høje-Taastrup - sammen med afdelingen i Vallensbæk-Ishøj - en lidt usædvanlig demonstration.

Læs også: Bliv klogere på vild natur og biodiversitet

De opfordrer alle venner af havet og vandet omkring Danmark til at hoppe i havet. Det skal ske ved den del af stranden, der er bag Arken i Ishøj. Der vil være beach-flag der angiver hvorfra.

Det sker som led i DN's landsdækkende aktion for et bæredygtigt havmiljø, hvor der er taget hensyn til dyre- og plantelivet og hvor det stadig er attraktivt for mennesker at opholde sig og bade.

- Vores hav er under voldsomt pres som forurening, skadeligt fiskeri, havbrug og råstofindvinding, fastslår de lokale DN-formænd Knud Anker Iversen og Johnny Petersen.

- Havet lige foran vores fordør, Køge Bugt, er ingen undtagelse. Køge Bugt bliver brugt til råstofindvinding og har nu også udsigt til at blive losseplads for forurenet jord fra København. Regeringen og Københavns Kommune er blevet enige om, at der skal anlægges en helt ny ø, Lynetteholmen, mellem Nordhavn og Refshaleøen. For at muliggøre det projekt skal der opgraves 2,3 mio. kubikmeter forurenet slam. Det har man tænkt sig at smide på udvalgte steder i Køge Bugt, siger de.

De to lokale afdelinger håber, at mange vil være friske på - med en enkelt dukkert i havet - denne søndag mellem kl. 10-12 at signalere opbakning til at passe bedre på havmiljøet. Læs mere på hjemmesiden www.hopihavet.dk

