Værested samler ind til auktion

Café paraplyen i Taastrup åbner nu op for, at borgere, der godt vil støtte stedet, kan give gode ting, som Café Paraplyen kan sælge og lade indgå, så brugerne kan komme på udflugter.

Formanden for støtteforeningen Hans-Henrik Jacobsen oplyser, at man lørdag den 4. april kl. 11 afholder en auktion, og det er til den, man ønsker gode ting, som vil kunne sælges.

Café Paraplyen, der i år har eksisteret i 10 år, er et åbent værested for alle og drives primært af frivillige. Der er i dag tilknyttet godt 60 frivillige og der er ca. 100 brugere hen over en uge.