Svend Larsen, der er frivillig i Café Paraplyen, står som ansvarlig for juletræssalget.

Værested sælger juletræer og spreder gratis julestemning

Når man i år skal ud for at købe dit juletræ, kan man som noget nyt kommer forbi Café Paraplyen og få en portion julestemning.

For første gang sælger Café Paraplyens støtteforening Paraplyens Venner juletræer af ædelgran i Caféens lokaler og udendørsarealer.

Caféen har gjort meget ud af, at man ikke bare henter og betaler for et juletræ, men man får også julestemning med i købet.