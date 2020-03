Værested leverer mad: Men mange brugere nåede ikke at få beskeden

De har til gengæld oprettet et nyt tilbud til brugerne om, at de kan bestille varmt mad, frostretter eller smørrebrød til afhentning. Det skal bare bestilles inden mandag klokken 10, og så kan man hente det om tirsdagen. På den måde kan man få fyldt køleskabet eller fryseren op til flere dage.

- Da vi i Café Paraplyen følger alle sundhedsstyrelsens regler og retningslinjer, måtte vi lukke hurtigt, og mange af Cafe Paraplyens gæster nåede ikke at få information om denne mulighed med afhentning eller udbringning af mad. Erfaringen er, at der er mange af vores gæster, som ikke går på Paraplyens hjemmesiden eller på vores facebook-side, som derfor ikke har fået informationen, siger Kim Truesen, der er leder af Café Paraplyen.

- I Paraplyen talte vi om, hvad kan vi bidrage med i den for os alle mærkelige tilstand og usikre tid. De frivillige syntes, at dem, der ikke selv har mulighed for at handle eller lave mad, skulle have et tilbud, siger han.