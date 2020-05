Kim Truesen, der er leder af Café Paraplyen er klar til at byde brugerne velkommen igen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Værested åbner igen: Roser frivillige kræfter

Taastrup - 21. maj 2020

Café Paraplyen på Kingosvej i Taastrup genåbner mandag den 25 maj.

Værestedet har ikke været helt lukket ned, da frivillige har udleveret mad op til 200 gange om ugen ligesom der er blevet bragt mad ud til brugerne af værestedet.

For da alt lukkede ned i marts tog Café Paraplyen en beslutning om at holde kontakten til brugerne/gæsterne, så de kunne enten hente mad eller frivillige kunne udbringe maden.

Samtidig fik Café Paraplyen etableret en telefonlinje for at holde kontakten til gæsterne.

- Det har gjort en forskel, og alle har været rigtig glade for en snak og for at holde kontakten, siger Café Paraplyens leder Kim Truesen.

Café Paraplyen fik hurtigt stablet et system på benene med afhentning og udbringning af mad, og der blev talt om, hvad man kan gøre for at gøre en forskel, og da de hjemløse ikke kunne sælge Hus Forbi. Flere aktører har bidraget til at hjælpe brugerne med blandt andet overnatning og mad.

- Det er en imponerende indsats, der bliver lagt for dagen, en indsats, de frivillige absolut ikke kommer sovende til, når mellem 110 og 130 måltider mad produceres to gange om ugen. Det kræver, at der arbejdes hele ugen. De frivillige har gjort en indsats udover det sædvanlige, siger Kim Truesen.

Nu er værestedet klar til at åbne igen den 25 maj. Det bliver med med 2 meter afstand og øget fokus på håndvask og håndsprit.

For de gæster, der fortsat er utrygge, fortsætter madudbringning foreløbig til 1. juli.