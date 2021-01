Vaccinationen af plejehjemsbeboere og sundhedspersonale er i fuld gang, og den 6. januar bliver det Høje-Taastrups tur. Foto: Anders Ole Olsen

Vaccine: Snart gives det første stik

Taastrup - 05. januar 2021 kl. 11:43 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Med en massiv vaccinationsindsats over nytåret er beboerne på halvdelen af plejecentrene i hovedstadsområdet tilbudt en Covid-19 vaccine. Ishøj var blandt de allerførste, og onsdag er turen kommet til de første plejecentre i Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner.

Ifølge den oprindelige plan skulle de første borgere her ellers først have haft deres stik den 12. januar, men siden er planen blevet fremrykket.

- Der har været vaccineret på alle dage siden den 27. december - også nytårsdag og 1. januar, hvor rigtig mange medarbejdere både fra regionen, kommunerne og de praktiserende læger har stået klar og i fællesskab håndteret denne opgave. Vaccinerne er helt afgørende for, at vi kan bekæmpe den her sygdom, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), som glæder sig over, at alle gode kræfter har trukket i fællesskab for at få vaccinerne udbredt så hurtigt som muligt.

Det ventes, at beboere på alle plejehjem i regionen er tilbudt den første vaccination senest den 7. januar.

15 biler med vacciner Lægefaglig vicedirektør og leder af Region Hovedstaden vaccine task force Jonas Egebart forklarer, at det har stillet store krav til logistikken, at vaccinen skal håndteres meget varsomt og har en kort holdbarhed efter klargøring.

- Derfor har vi farmakonomer med ud på de enkelte plejecentre for at klargøre vaccinen. Region Hovedstaden sender hver dag 15 biler ud med vaccine på køl fra regionens apotek til plejehjem. Her står praktiserende læger klar til at vaccinere beboerne, når regionens personale har klargjort vaccinerne, siger han.

De kommunale medarbejdere sørger for, at beboerne er informerede inden vaccinationen, klar til at blive vaccinerede og er under opsyn efter vaccinationen.

Rækkefølgen for, hvornår der vaccineres på de enkelte plejehjem følger en nationalt udarbejdet prioriteringsliste, som er fastlagt ud fra smittetryk i de enkelte kommuner.