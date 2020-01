V-kandidat trækker sig fra posten

Flemming Andersen trækker sig som Venstre-kandidat til både Folketinget og byrådet i Høje-Taastrup Kommune. Og man vil derfor ikke se hans valgplakater i lygtepælene, når der næste gang skal stemmes. Foto: Thomas Olsen

Taastrup - 28. januar 2020 kl. 15:32 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flemming Andersen trækker sig som lokal folketingskandidat for Venstre i Taastrup-Kredsen, der dækker Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Det oplyser den lokale Venstre-forening i en pressemeddelelse.

- Venstre har for kort tid siden fået ny formand, Jakob Ellemann-Jensen og ny næstformand, Inger Støjberg. I Taastrup-kredsen skifter Venstre også ud i personalet, lyder det.

Det betyder, at der skal holdes opstillingsmøde, hvor medlemmerne skal vælge en ny kandidat, og det sker mandag den 10. februar 2020.

Skal flytte Hovedpersonen selv har tirsdag skrevet et indlæg på facebook, hvor han forklarer sin beslutning om at trække sig - ikke bare som folketingskandidat, men også som Venstres lokale kandidat til byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutningen er simpelthen begrundet i, at Flemming Andersen og hans kone har besluttet sig for at sætte huset i Fløng til salg og flytte. De fleste af parrets sammenbragte børn er blevet store, og nogle af dem har forladt reden og de trygge rammer i Fløng.

- Derfor føler vi, at det er tid til at forfølge nye drømme. Og de skal indfries på landet, i den åbne natur. Gerne et nedlagt landbrug, med en smule jord til. Og hvem ved, måske der også bliver plads til overnattende gæster og god mad, skriver Flemming Andersen i sit opslag, hvor han også understreger, at de ikke skal skilles og har nydt at bo i Høje-Taastrup.

En spændende rejse Men skal der altså ske noget nyt, og derfor har Flemming Andersen besluttet sig for at trække sig som folketingskandidat i Taastrup-kredsen, ligesom han heller ikke kommer til at opstille til næste kommunalvalg.

Han har endvidere trukket sig fra bestyrelserne i Ungdomsskolen og den lokale klub Engvadgaard, men han har lovet at fortsætte som formand for den lokale afdeling af Stafet for Livet, indtil årets arrangementet er afholdt i september.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for de mange gode oplevelser, jeg har fået i min tid som politiker her i Høje-Taastrup. Det har været en spændende rejse, som startede med en formandspost i landsbylauget - og medlemsnummer 1 - til en plads i byrådet, og ikke mindst, en opstilling til folketinget. Sammen har vi ændret, påvirket og skubbet vores samfund i en bedre retning, og jeg er dybt taknemlig for al den hjælp, og ikke mindst de stemmer, jeg har fået på vejen. Så tusind tak for det, skriver Flemming Andersen på facebook.

Man skal aldrig sige aldrig Om han er helt færdig med politik vil tiden dog vise.

- Hvem ved. I hvert fald skal man aldrig sige aldrig. Vi ved ikke, hvor vi lander, og hvem ved, om den lokale forening eller kreds har brug for en kandidat. Det vil tiden vise, skriver han og understreger, at han i mellemtiden vil prioritere sin tid sammen med sin kone, deres børn, deres hund og det nye sted, de vi lander.

- For en ting har jeg lært, tiden venter ikke på nogen, og livet er ikke nødvendigvis så langt, som man umiddelbart tror, skriver han.