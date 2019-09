Utryghed blandt passagerer i lokale busser

Det sker alt for tit, at større grupper af unge drenge skaber utryghed i buslinjerne 117 og 118, som kører i Taastrup. Sådan lyder det fra flere af de passagerer, der bruger de to buslinjer, hvoraf flere har oplevet at føle sig utrygge ved at tage busserne. Nogen har oplevet, hvordan større grupper af drenge er meget højrøstede og kaster med ting, mens andre har oplevet, at chaufføren har måtte bede nogle drenge forlade bussen med skældsord og trusler til følge. Andre fortæller, at deres yngre børn ikke tør tage bussen alene, fordi de netop har oplevet utrygge episoder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her