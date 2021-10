Patienter til Høje Taastrup Lægecenter klager på Facebook over urimelige ventetider. Nu kommer lægerne med en forklaring. Foto: Anders Holt

Utilfredshed med lægecenter skaber debat på Facebook

Taastrup - 12. oktober 2021 kl. 19:16 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

Kø på telefonen og lange ventetider på lægekonsultationer. Sådan lyder noget af kritikken i en for nylig opstået Facebooktråd, hvor borgere, tilknyttet Høje Taastrup Lægecenter, klager over generelt for lange ventetider.

"Hej, er der andre, der oplever, at det er umuligt at komme igennem til Lægecentret? (...) Konstant optaget på telefonen"

Sådan starter en borger med at spørge i Facebookgruppen "Torstorp. østerby/nørreby/vesterby/sønderby". Herfra følger kommentarer som:

"Ja, det sker desværre tit". "Helt enig. Har lige ringet angående min 3-årige søn, der har været syg i to uger. Og de siger konstant: ring og videochat. Nej, du skal bare give mig en tid. Men de har først ledige tider 26/10. Det er simpelthen under al kritik, at et 3-årigt barn skal vente en måned, før det kan få hjælp".

"Beder til, at jeg ikke får brug for lægehjælp, da det kræver sin kvinde/mand at komme igennem".

"Jeg må reelt indrømme, at jeg har ondt i maven, når min søn føler sig sløj eller har mavesmerter... Bare tanken om at skulle ringe derop og sidde i kø og til sidst få en videokonsultation tre dage efter".

Hos Høje Taastrup Lægecenter erkender de at have travlt. Men der er en forklaring på, at patienter må vente længe i telefonen og på en konsultation.

- Efter genåbningen af landet har vi desværre oplevet ekstrem travlhed på både vores telefoner og konsultationer. For at imødekomme vores patienters behov har vi derfor blandt andet åbnet for visiteret videokonsultation dagligt, siger læge Mohamad Abd El-Hafiz.

Derudover har lægecenteret ansat to nye sekretærer for at imødekomme det store telefonpres. Den ene startede 15. september, og den anden vil starte 1. november. En af lægecenterets kolleger er desuden fratrådt 1. oktober med kort varsel, hvortil en ny vil starte midt oktober.

- Vi håber, at disse tiltag hjælper på den ekstraordinære situation, og vi er selvfølgelig klar til yderligere justering ved behov. Vi håber på vores patienters forståelse og lover dem at gøre vores bedste for at hjælpe dem, siger læge Mustapha Labrouza og forsikrer, at alle akutte patienter fortsat vurderes samme dag eller senest dagen efter, de har ringet.

- Vi tilstræber, at ikke-akutte patienter bliver vurderet inden for fem hverdage, tilføjer han.

Endte med at møde op hos lægen Lisbeth Simonsen er en af dem, der har kommenteret Facebooktråden, og som er tilknyttet Høje Taastrup Lægecenter.

Hun er ikke tilfreds med, hvor svært det er at komme igennem til sekrætererne for at booke en lægetid.

- Sidst ringede jeg 117 gange og fik først en tid 26. oktober. En måneds ventetid er ikke okay, og sådan har det været alt for længe. Jeg endte med at opgive at booke en tid via telefonen og mødte op i klinikken og stilte mig ved skranken i stedet for. Det er jo helt tosset, at det er nødvendigt, siger hun.

Lisbeth Simonsen fejlede ikke noget alvorligt, men havde brug for en konsultation for at komme videre i sundhedssystemet grundet en kronisk sygdom.

Hun påpeger, at hun ikke vil kæde sin utilfredshed med ventetiderne sammen med kvaliteten af selve lægecenteret.

- Jeg er godt tilfreds med min læge, men jeg er ikke tilfreds med, hvor svært det er at komme igennem på telefonen, siger hun.

Lægecenteret i Høje Taastrup forklarer også, at de lige nu prioriterer at give deres patienter influenzavaccine, hvilket tager meget af deres tid.

- Hele corona-situationen har selvfølgelig udfordret os, ligesom med resten af sundhedsvæsenet. I disse dage prioriterer vi højt at influenzavaccinere vores udsatte grupper og børn, og det kræver selvfølgelig også nogle ekstra ressourcer, siger læge Mohamad Abd El-Hafiz.