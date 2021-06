Se billedserie De måtte egentlig kun være 50 personer til banko, men så anmeldte de spillet som en demonstration. Foto: Orla Andersen

Utilfredse bankospillere blev ofre for corona-regler: Sådan fik de alligevel spillet banko

Taastrup - 03. juni 2021 kl. 11:54 Kontakt redaktionen

En lokal bankoklub kom endelig i gang igen den 30. maj, hvor julebankospillet med flere måneders forsinkelse blev afholdt.

Men det var ikke uden problemer, da reglerne har ændret sig, siden nedlukningen før jul.

Derfor var bankospillerne fra Taastrup Banko nødt til at demonstrere mod de gældende corona-regler for at kunne samles om spillet.

Banko var tidligere under pandemien en del af det »store forsamlingsforbud« med plads til 500 siddende deltagere, der kigger i samme retning mod scenen, men nu gælder det indendørs forsamlingsfobud, der i øjeblikket tillader 50 personer at være samlet på en gang.

De utilfredse bankospillere ønsker derfor, at banko blive siddestillet med koncerter og fodboldkampe - som det var i efteråret.

Og det var altså derfor, at de demonstrerede forleden. Artiklen fortsætter under billedet.

Demonstrationen mod corona-reglerne startede foran Kvickly i Taastrup. Foto: Orla Andersen

Fem bankoløse måneder Men først et tilbageblik på hele sæsonen, som begyndte i september og sluttede brat med corona-nedlukningen i december, kun fire dage før det populære julebankospil skulle være afholdt med deltagelse af 136 spillere. Flere var der ikke plads til grundet reglerne omkring forsamlingsforbud.

Over efteråret kom der af flere omgange nye restriktioner, som bestyrelsen løbende tilpassede bankospillene efter.

Banko var hele tiden omfattet af det »store forsamlingsforbud«, hvor man trods forsamlingsforbud helt ned til 50 personer måtte være op 500 personer indendørs. Flere gange blev reglerne strammet, så deltagerne til sidst skulle sidde med mellemrum og ansigtet vendt mod scenen, hvor opråberen sad.

Med nedlukningen fulgte fem bankoløse måneder, og medlemmernes opslag på Facebook-siden viser, at spillerne længtes efter at komme i gang igen. Sæsonen slutter normalt med udgangen af april, men bestyrelsen besluttede at forlænge den til maj, hvis genåbningen den 6. maj tillod det.

Desværre var banko denne gang ikke omfattet af det store forsamlingsforbud.

Næste milepæl var den 21. maj, hvor der skulle åbnes yderligere op. Af materiale fra Kulturministeriet dateret 20. maj fremgik det, at banko nu igen var omfattet af det store forsamlingsforbud. Og at man skulle sidde som før nedlukningen i december.

Bestyrelsen i Taastrup Banke besluttede derfor at slutte sæsonen med at holde det aflyste julebankospil og spurgte spillere med pladsreservation til julebankospillet i december, om de ville deltage den 30. maj. Det var der 117 der kunne. Bankospillet blev annonceret på hjemmeside og Facebook med oplysning om, at der kun var 19 ledige pladser til fordeling efter først-til-mølle-princippet.

En urolig nat Men fredag eftermiddag - mindre end to døgn før bankospillet - modtog formanden en mail om, at Kulturministeriet nu havde besluttet, at banko var omfattet af det lille forsamlingsforbud på 50 personer. Meddelelsen gav formanden en urolig nat.

Hun vidste, at de mange tilmeldte spillere ville blive skuffet, hvis bankospillet blev aflyst.

Men nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og hun tænkte på efteråret, hvor vi løbende havde demonstreret evne til at tilpasse os gældende retningslinjer.

Løsningen blev en demonstration.

Grundloven giver ret til at demonstrere, hvis bare man anmelder sin demonstration til politiet senest 24 timer før og i øvrigt ikke er til gene eller fare.

Demonstrationen blev anmeldt med start fra Kvickly i Taastrup søndag klokken 11.15, hvorefter man gik til Parkskolen, og efter information uden for skolen fik Taastrup Banko afholdt julebankospillet med afslutning senest kl. 20.00.

Alt gik som forventet og planlagt. Op mod 25 spillere gik med bannere i protest fra stationen til Parkskolen, hvor flere sluttede sig til.

Ved skolen kom to politibetjente, som skulle sikre, at det gik fredeligt til, hvorefter de kørte igen, inden 94 medlemmer gik ind i salen til et vellykket julebankospil. Desværre var det ikke alle tilmeldte, der ønskede at deltage i demonstrationen.