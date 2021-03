Michael Ziegler mener, man skulle have lært af første vaccinationsdag og haft en længere standbyliste til anden vaccinationsdag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Utilfreds borgmester efter ledere er kommet foran i vaccinekø: - Man skulle have haft dobbelt så lang liste

- Jeg er ikke tilfreds med at konstatere, at der er ledere i hjemmeplejen, som er kommet foran i køen til vaccinerne. Min klare forventning har hele tiden været, at vi til punkt og prikke fulgte den officielle vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen, som angiver i hvilken rækkefølge forskellige målgrupper vaccineres, siger Michael Ziegler.

