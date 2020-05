Usædvanligt gravearbejde: Fjernvarmearbejde blev stoppet af sten

Høje Taastrup Fjernvarme måtte udføre en af de mere sjældne opgaver, da der skulle lægges rørledning ud til DSV's nye logistikcenter ved Hedehusene. Centret er placeret i den tidligere grusgrav Nymølle, hvilket indebar, at fjernvarmerørene skulle føres gennem et 400 meter skovbælte.

- Planen var, at vi ved hjælp af en underboring ville føre rørene under skoven og ud gennem skrænten ned til den gamle grusgrav, og vi hyrede et firma ind til opgaven. Men efter tre forsøg måtte de give op, fordi deres bor hver gang blev bremset af sten i undergrunden, fortæller Jørgen Jensen, projektleder hos Høje Taastrup Fjernvarme.

Igennem fra to sider

Løsningen blev i stedet at forsøge at grave sig igennem den 10-15 meter høje skrænt og samtidig grave i ti meters bredde fra den anden side af skovområdet. Den opgave løste Zacho-Lind A/S på bedste vis, og for nylig kunne fjernvarmerørene så føres det sidste stykke frem til logistikcentret.