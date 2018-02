Se billedserie Skolelærer Eivind Eysturoy i et spil skak med en af eleverne fra 4.c. Foto: Johan Monggaard

Uroen bliver sat i skak på Mølleholmskolen

Taastrup - 18. februar 2018 kl. 20:43 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes formentligt ikke den skolelærer rundt om i landet, der kan have sine udfordringer med at få en fyldt skoleklasse til at fordybe sig i undervisningen i længere tid. Men på Mølleholmskolen er det tæt på at lykkes. For én gang om ugen bruger alle skolens 800 elever en skoletime på at spille skak. Og selvom musklerne ikke bliver rørt, så er det gymnastik på højt plan for hjernen.

I går brugte 750 eleverne to timer på klassevis at spille skak mod hinanden som et led i skolernes skakdag.

Ifølge lærer på skolen, Eivind Eysturoy, så giver skakundervisningen noget andet til eleverne end den traditionelle undervisning.

- Vi kan se, at det skaber en ro, og det skaber elever, der tænker strategisk og tænker lidt frem i tiden, fortæller Eivind Eysturoy og fortsætter:

- Eleverne kan se, at hvis de ikke tænker sig om, så har det en konsekvens. Ofte er det ubarmhjertige ved skakspillet, at hvis du ikke tænker dig om, så er dronningen væk. Det kan de også bruge i hverdagen, hvor det drejer sig om at tænke sig om, inden du gør noget, lyder det fra underviseren, der fik indført skak på skemaet, da han for fire år siden, havde en elev i de mindste klasser, der havde brug for en ekstra udfordring.

Urolige klarer sig bedst

På Mølleholmskolen har oplevelsen med skak vist, at det ofte er de urolige elever, der klarer sig bedst i det strategiske brætspil.

- Til skolernes skakdag er dem, der vinder ofte dem, der har svært ved at sidde stille. Men de finder noget i skak, hvor de kan bruge deres krudt. Sådan er det også, når vi underviser 45 minutter om ugen, så er der fuldstændig ro på. Når man spiller, giver det noget hjernegymnastik, siger Eivind Eysturoy.

10-årige Can Storustovu fra 4.C på Mølleholmskolen kan godt mærke, at det giver ham noget ekstra, at spille skak i skoletiden.

- Jeg bliver udfordret på en anden måde. For når jeg bliver sat skak, så skal jeg gøre noget ved det, og så får man gjort noget. Men på et eller andet tidspunkt bliver det skakmat, og så bliver man lidt trist, men man ved, at man har gjort alt, hvad man kan, fortæller Can Storustovu.

Det er ikke kun eleverne, der er glade for skak i undervisningen. For ifølge Eivind Eysturoy har både forældre og bedsteforældre taget skakspillet op med eleverne, og da det for fire år siden blev indført på skolen, havde det, ifølge Eivind Eysturoy, også en effekt for butikker i Taastrup, der sælger skakspil.

- Da vi indførte det på skolen, oplevede vi, at butikkerne i Taastrup var udsolgt for skakspil.