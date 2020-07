Unik fotoudstilling kommer til byen

Her vil 55 fotos fra årets konkurrence udstilles. De udvalgte fotos, fanget af helt almindelige danskere, dokumenterer en historisk og unik tid under coronakrisen. Motiverne bidrager med nye perspektiver på, hvordan vi i fremtiden vil bruge byens rum: Fra nye måder at bruge byen og hjemmet på til nye måder at være socialt sammen på - og hver for sig.