Se billedserie Høje-Taastrup Ungdomsskoles fritidsundervisning er et kommunalt tilbud til alle unge mellem 7. klasse og 18 år om gratis undervisning i fritiden i kreativitet, håndværk, sport, musik, sprog og meget mere. Her er det fra åbent hus-arrangementet for nylig, hvor unge kunne se, hvad skolen har at byde på, blandt andet boksning.

Unge vil gerne have støtte i tysk og matematik

Taastrup - 17. september 2020 kl. 07:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Ungdomsskole startede sæsonen den 14. september og i begyndelsen af måneden var der venteliste på over 20 af de cirka 70 udbudte hold.

En tydelig tendens i år er, at der er enorm efterspørgsel efter skolefag som matematik, dansk, engelsk og tysk, hvor unge fra 7.-9. klasse kan få ekstra undervisning og hjælp til de fag, de kæmper med eller blot vil forbedre i skolen.

- Det er noget, der tyder på, at mange unge føler, de ligger bagud efter forårets lockdown, vurderer viceungdomsskoleleder Hanne Tjessem, der er glad for, at de søger hjælp i Ungdomsskolen, som tilbyder små hold og undervisning baseret på de unges behov og niveau fremfor et bestemt pensum.

Det er desuden et godt supplement at få hjælp af andre end den lærer, der skal give karakter:

- Jeg er bange for at sige noget i skolen, for jeg er bange for at sige noget forkert, og så lader jeg hellere være. Men på Ungdomsskolen tør jeg godt række hånden op og sige noget, for det gør ikke noget, hvis det er forkert. Det er meget afslappet at være her, vi er ikke sådan »åh nej, vi skal være perfekte«, fortæller en ung i en spørgeskemaundersøgelse, Ungdomsskolen fik lavet sidste år.

Nami Mehrdad fra 9. klasse på Torstorp skole har forbedret sig i matematik:

- Jeg synes, underviserne på ungdomsskolen er rigtig flinke og gode til at lære fra sig på en måde, hvor det også er sjovt. For eksempel spiller vi spil og sådan, og vi skal ikke bare sidde stille og lytte. Inden jeg gik her, kunne jeg godt have lidt svært med matematik, men jeg er virkelig blevet bedre. Jeg er faktisk gået fra karakteren 4 til 10, fortæller Nami Mehrdad, der gik til matematik på Ungdomsskolen sidste år.

Nami Mehrdad var dog ikke kun optaget af at forbedre sin karakter, men gik også til spansk og var med i Ungdomsskolerådet, som blandt andet arrangerede sociale aktiviteter for alle unge på Ungdomsskolen.

Ungdomsskolerådet har også været med til at planlægge Åbent Hus, som fandt sted for nylig for første gang i mange år.

Omkring 120 unge og 40 forældre var forbi for at se ungdomsskolen og prøve nogle af de 17 aktiviteter, der foregik den dag. Blandt andet kunne man prøve at lave vegansk bålmad og høre om det nye hold »Plantebaseret mad og kager«, der er oprettet på baggrund af ønske fra unge.

Ligeledes er de nye hold Bogklub, psykologi og boksning eksempler på nye hold, der udbydes i år, fordi unge har efterspurgt det.

Et af Ungdomsskolens fyrtårne er stadig musicalen, hvor årets forestillinger desværre måtte aflyses to dage før premieren den 14. marts.

- Vi skriver musicalen lidt om, så den stadig er aktuel og glæder os til at både gamle og nye deltagere kan være med til forestillinger i marts 2021, siger ungdomsskoleleder Max Melchior.

- Det, der glæder mig allermest lige nu, er, at vi har tilmeldinger fra alle skoler i kommunen, såvel folkeskoler og privatskoler. Vi vil nemlig gerne favne bredt og understøtte at der bliver dannet venskaber på tværs af boligområder og skoledistrikter, siger Hanne Tjessem.

Alle hold kan ses på www.minungdomsskole.dk.