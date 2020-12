Unge skaber utryghed i butik: - En helt uacceptabel opførsel

En indkøbstur i Fakta ved Axeltorv i Taastrup blev søndag aften en ubehagelig oplevelse for en lille håndfuld kunder og en ekspedient. En kunde fortæller, hvordan tre unge mænd med tørklæder for ansigtet kom op til kassen og bad om at få nogle flasker vodka. Da ekspedienten bad om at se id, rakte de tre unge drenge ind over disken og prøvede selv at tage flaskerne.