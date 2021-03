Unge musicalartister nægter at give op: Premiere udsat til maj

På Høje-Taastrup Ungdomsskole har over 20 unge øvet på en stor musical siden september 2019, men endnu ikke fået spillet forestillingen foran et publikum. Premiere med dato midt i marts har været uheldig timing både sidste år og i år.

Det giver færre forestillinger og ingen skoleforestillinger, da to af dagene er skolefri på grund af Kr. Himmelfart. Men håbet er at i hvert fald at kunne invitere familie, venner og de trofaste pensionister, der plejer at fylde salen til to forestillinger hvert år.