Se billedserie Oguzcan Yüksel på 24 år (th) & Yusuf Aydin på 25 år (tv) hjælper beboere med information på tyrkisk. De har begge siddet i Afdelingsbestyrelsen i Taastrupgaard i mere end 6 år og har tidligere været ansat som rollemodeller i Den boligsociale helhedsplan.

Unge i boligområde formidler info om corona på flere sprog

Taastrup - 09. april 2020 kl. 06:18 Af Sanne Lindsten, Boligsocial børn- & ungekoordinator i AKB Taastrupgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

80 procent af beboerne i boligområdet Taastrupgaard i Taastrup har anden etnisk baggrund end dansk, og derfor har sprogbarrierer været et fokusområde hos Den boligsociale helhedsplan under coronaudbruddet. Efter statsministerens pressemøde den 11. marts gik helhedsplanen i gang med at sikre, at informationen fra myndighederne kom ud på flere sprog.

- Det er vigtigt, at der er en lige adgang til information for så mange beboere som muligt, og her gør vores relationer til beboerne i Taastrupgaard en kæmpe forskel. Det er netop relationerne, der gør det muligt at etablere en hurtig indsats, som beboerne samtidig er trygge ved at benytte sig af, siger Katrine Winther, der er leder af Den boligsociale helhedsplan.

Den boligsociale helhedsplan består af seks medarbejdere, der sidder på et kontor midt i Taastrupgaards bebyggelse. I samarbejde med beboerne arrangerer helhedsplanen lokale tilbud; bl.a. børneaktiviteter, beboercafé, familieforløb, rollemodelprojekter og sociale arrangementer. - Vi kontaktede 27 unge, der tidligere har været ansat i vores boligsociale rollemodel- og lommepengeprojekter, og inden for 24 timer havde vi et korps på fem unge rollemodeller klar til frivilligt at assistere beboerne med information om Corona på henholdsvis tyrkisk, somalisk & urdu, fortæller Sanne Lindsten, der er børn- og ungekoordinator i helhedsplanen.

Brobygning til hjælpenetværk Nogle af de beboere, der har haft glæde af hjælpen er det ældre pakistanske ægtepar Zakia & Noor Ahmad Sami, der viste sig at have brug for hjælp til indkøb. Zakia taler en smule dansk, men er udfordret, når det ender i lange forklaringer, og derfor hjalp en af de unge rollemodeller, Rabiah Abdul Razzaq, med at formidle information om Corona på urdu.

- Rabiah opfordrede os til at undgå at gå i butikker i den her tid, og så søgte vi hjælp til indkøb, afhentning af medicin mv., for at vi ikke selv skulle tage risikoen og gå. Derudover har vi fået rigtig brugbare råd på urdu til, hvad vi skal gøre for at undgå smitten, fortæller Zakia Noor Ahmad Sami, der har boet i Taastrupgaard i 18 år.

Hun fortsætter:

- Det betød virkelig meget, idet vi fik forklaret tingene på urdu fra Rabiah. Det er altid godt at have nogle, der kan forklare tingene i det sprog, du forstår bedst. Hun har også ringet til os adskillige gange for at hjælpe os, hvilket har betydet en del for os.

Rabiah hjalp ægteparret i kontakt med Corona Hjælpenetværket hos Røde Kors, hvor man kan få hjælp til indkøb, hvis man er i risikogruppen eller i karantæne. Røde Kors vendte hurtigt tilbage med tilbud om hjælp til indkøb. I mellemtiden havde Zakia dog fået en aftale i stand med Aldi om at levere de tungere varer til døren, mens omsorgsfulde naboer havde stillet sig til rådighed for de mindre indkøb.

Gør en forskel For Rabiah Abdul Razzaq, der er 17 år og til daglig går i 2.g. samfundssproglig linje på Høje-Taastrup Gymnasium, har der ikke været nogen tvivl om, hvorfor hun har stillet sig til rådighed for beboerne:

- Det er tilfredsstillende at være til hjælp for andre, for så har du forsøgt at gøre din del for at skabe en forskel. Man får i øvrigt også selv en dybere forståelse inden for det hele og indser, at det rent faktisk er et problem, der kan forværres. Så hvis man kan gøre den mindste forskel, skal man da bidrage, siger hun.

Ud over etableringen af korpset med unge rollemodeller har Den boligsociale helhedsplan hængt de oversatte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen op i de 91 opgange i boligområdet og telefonisk kontaktet flere end 100 beboere.

- Vi ville høre, hvordan beboerne havde det og spørge, om der var noget vi kunne hjælpe med. Og så gjorde vi opmærksom på, at selvom vores kontor i boligområdet var lukket ned, så sad vi alle og arbejdede hjemmefra og kunne stadig kontaktes. Sidst, men ikke mindst, fik vi et indtryk af, hvor der var sproglige udfordringer, og hvor vi kunne samarbejde med de unge rollemodeller om at formidle vores information, lyder det fra Maya Louise Koch, der er kommunikations- og netværkskoordinator i helhedsplanen.

Afdelingsbestyrelse er med Det er ikke bare i rollemodelkorpset, at unge gør en forskel for Taastrupgaard. I boligområdets afdelingsbestyrelse er flere af bestyrelsesmedlemmerne under 30 år. Bestyrelsen besluttede allerede dagen inden statsministerens første pressemøde at lukke alle aktiviteter i boligområdet frem til 1. juni. Og herefter har de løbende formidlet retningslinjer til boligområdet.

- Der er mange klubber og foreninger i Taastrupgaard og derfor har vi i afdelingsbestyrelsen udarbejdet retningslinjer for aktiviteter ud fra regeringens anvisninger for at mindske smitterisikoen mest muligt, lyder det fra næstformand, Oguzcan Yüksel, der er 24 år og til dagligt læser farmaci på Københavns Universitet.

Afdelingsbestyrelsen havde også allerede en dialog om, hvordan de kunne understøtte udsatte beboere, da de blev kontaktet af en medarbejder fra Den boligsociale helhedsplan, der ville etablere et rollemodelkorps.

- Det var en god idé, og det giver mening, at afdelingsbestyrelsen også er repræsenteret i korpset. Vi er her jo netop for beboernes skyld, og vi er kendte ansigter i Taastrupgaard. For nogle kan det måske være nemmere at tale med en bekendt, frem for selv at skulle kontakte Røde Kors, siger Oguzcan Yüksel, der har siddet i afdelingsbestyrelsen i seks år og tidligere har været ansat som ung rollemodel i Den boligsociale helhedsplan.