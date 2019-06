En gruppe drenge fra Gadehavegård deltog i 2015-2016 i et Mind Your Own Business-forløb med deres mikrovirksomhed SIDO - »Same Inside, Different Outside« under sloganet »I have a dream too«, hvor de spredte budskabet gennem musikvideoer.

Unge fra udsat boligområde bliver iværksættere: Skal lave egen virksomhed

Cirka 15 unge på mellem 13 og 18 år i Blaakilde kan til efteråret begynde et iværsætterforløb, hvor de skal starte egen mikrovirksomhed, hvor de lærer om projektudvikling, økonomi, markedsføring, og hvor de skal lancere et produkt, som skal sælges.

