Taastrup Folkedanserforening blev stiftet i 1944 og arbejder blandt andet for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik, folkedragter og tilhørende traditioner. Foto: Kenn Thomsen

Unge folkedansere kommer til byen

Her kommer i alt mellem 80 - 100 danseglade unge fra ind- og udland, som skal hygge sig med masser af dans og god musik. Der bliver workshops med undervisning i danse fra de forskellige lande og fri dans om aftenen.

Torsdag aften er det Taastrup folkedanseres leder og spillemand, der står for dansen, og medlemmerne står for den private indkvartering.

Fredag skal de udenlandske grupper på besøg på en lokal skole for at vise og fortælle om deres hjemlands traditioner og kultur., og eleverne får lov at prøve dansen på egen krop.