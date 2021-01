Se billedserie Det var med lidt bæven, at Høje-Taastrup gymnasium i november sendte den første LIVE-samling fra Studie Frøgaard til Youtube. Corona har tvunget gymnasiet til at tænke i nye kommunikationskanaler til skolens elever og til de kommende elever. Foto: Cecilie Bech Corcoran

Unge får virtuelle input til valg af uddannelse

Allerede i december prøvede Høje-Taastrup Gymnasum den første virtuelle orienteringsaften af på youtube, og gennem efteråret har skolen også eksperimenteret med virtuelle samlinger i forskellige formater.

Tirsdag den 12. januar var der virtuel orienteringsaften på Youtube, og torsdag den 14. januar deltager gymnasiet ved Høje-Taastrup Kommunes digitale uddannelsesmesse, også på Youtube.

- Vi havde planlagt et stort event med kommunen for alle kommunens afgangsklasser i november, hvor vi skulle være vært for en lang række af ungdomsuddannelser. Det havde både vi og kommunens uddannelsesvejledere glædet os til - og derfor er vi også glade for, at vi alligevel kan lave noget, der minder om det - bare digitalt, siger Ida Diemar, rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, og fortsætter.

- Uddannelsesvalget har aldrig været nemt for de unge, og i år er det endnu sværere. I foråret sidste år skulle alle kommunens 8. klasses elever have besøgt os og andre ungdomsuddannelser, men det blev corona-aflyst. Så skulle de have været i brobygning i efteråret - og det blev aflyst. Nu får de muligheden digitalt, og det fortjener både de og deres forældre, siger hun.

Socialt samvær på Instagram

Også gymnasiehverdagen ser noget anderledes ud i disse tider.

En ting er den virtuelle undervisning, som både lærerne og eleverne efterhånden er godt trænede i. En anden ting er »alt det andet«, som blandt andet sociale liv, som man forbinder med at gå i gymnasiet.

- Vi har en SoMe-gruppe, som sørger for at dele deres digitale hverdag med resten af skolen på Instagram. Det er ikke noget, der kan erstatte det daglige kram og mødet med klassekammeraterne, men det hjælper lidt. Vi havde fx mange likes, da Mathilde fra 1.g byggede en HTG-snemand, og det fortæller os at både elever og lærere kigger med. Det er jo de små ubetydelige hverdagshistorier, vi savner, når det hele foregår virtuelt, fortæller uddannelseschef Maria Schou.