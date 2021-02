Se billedserie Høje-Taastrup Ungdomsskole startede i efteråret 20202 et LGBT+ Fællesskab. Og der er efterspørgsel på at få mere at vide om emnet, hvor Sanna Bo Claumarch underviser. Foto: Høje-Taastrup Ungdomsskole

Unge er nysgerrige på kønsidentitet: Hvorfor findes der kun to køn?

Taastrup - 12. februar 2021 kl. 15:14

I »Uge Sex« har der været stor efterspørgsel på Høje-Taastrup Ungdomsskoles online oplæg om kønsidentitet.

Oplægget er udformet og formidles af en underviser og en elev fra Ungdomsskolens LGBT+ Fællesskab.

»Uge Sex« er et tiltag fra foreningen Sex & Samfund, der hvert år i uge 6 støtter lærerne i at tilrettelægge og gennemføre alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.

I år har folkeskolerne i Høje-Taastrup for første gang kunnet tilvælge et lokalt forankret oplæg.

13 udskolingsklasser fra 5 folkeskoler har bestilt Ungdomsskolens oplæg, hvor underviser Sanna Bo Claumarch og en af hendes elever, Elias på 17 år, formidler viden om de mange aspekter, der ligger til grund for at kønsidentitet bør ses som et spektrum i stedet for det binære enten mand eller kvinde.

Der findes jo en uendelig variation af hårfarver og kropsfaconer, hvorfor findes der kun to køn?

De kom vidt omkring fra det biologiske køn og det hormonelle køn, over det juridiske køn til det sociale køn og det cerebrale køn.

Gennem oplægget lærer eleverne, at kønsidentitet og seksualitet ikke er det samme og de lærer nye begreber som »kropsdysfori« (følelsen af at ikke kunne være et helt menneske i den krop, man er født med), »minoritetsstress« (at være følelsesmæssigt påvirket af at adskille sig fra samfundets majoritet), »transition« (overgang, dvs. at ændre det køn, man fremstår som socialt og visuelt), »binding« (at bruge en slags BH, der gør brysterne mindre synlige) m.m.

Eleverne havde mulighed for at stille direkte spørgsmål til Elias om hans egne erfaringer som transkønnet.

Spørgsmålene lød blandt andet på, hvordan man »springer ud af skabet«, og hvordan familie og venner reagerer på det. Elias, der er blevet fuldt accepteret af familie og venner, fortalte blandt andet, at det er vigtigt at have et trygt miljø, der kan støtte en.

For nogen kan det trygge miljø være Ungdomsskolens LGBT+ Fællesskab. Dette fællesskab opstod i efteråret på baggrund af et ønske fra flere unge, der interesserer sig for kønsidentitet og seksualitet.

Nogle, fordi de selv adskiller sig fra majoriteten, når det gælder enten kønsidentitet eller seksualitet, andre fordi de bare synes, det er spændende at lære mere om.

Fællesskabet mødes månedligt (pt. online) og har indtil videre 18 deltagere, men nye er stadig velkomne.