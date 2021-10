Se billedserie Her er de 10 unge kandidater under 30 år på tværs af partier i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Unge danner fælles front: Flere unge skal til stemmeurnen

Taastrup - 25. oktober 2021 kl. 05:25 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Ud af de kandidater, der stiller op til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune, er knap 13 procent af dem under 30 år.

I alt er der 10 kandidater blandt de 78 opstillede, og de ønsker at opfordre flere unge til at deltage aktivt i politik og give sin stemme til det kommende kommunalvalg den 16. november 2021.

Kandidaterne kommer fra et bredt udsnit af partier og har indgået et samarbejde med et fælles budskab om at støtte unge mennesker til at deltage aktivt i politik og dermed få indflydelse på, hvad der sker i Høje-Taastrup Kommune. Deres samarbejde er fuldstændig apolitisk.

- I tiden lige op til valget vil man måske bemærke alle de nye og unge ansigter på plakaterne, som vil hænge i lygtepælene i hele kommunen. Det er en positiv udvikling, at flere unge interesserer sig for politik. Den kurve ønsker vi skal stige yderligere i fremtiden, så vi kan få flere unge med. Som ung kan det ofte være svært at bryde igennem med sine budskaber. Derfor er det også helt unikt, når de unge går sammen for at sikre, at der kan skabes de helt rigtige vilkår for, at unge kan få en stemme, lyder det i en fælles udtalelse fra de 10 kandidater.

De har lavet en Facebook-side, der hedder ''Unge stemmer i Høje-Taastrup'', hvor de vil informere om deres aktiviteter og arrangementer, når valgkampen for alvor er i gang.

Til sidst sender de en opfordring til kommunens vælgere:

- Tøv ikke med at kontakte os eller tage fat i os på gaden, hvis du har noget på hjertet, vi står klar med åbne arme, lyder det.

Fakta: De 10 unge kandidater under 30 år Ilknur Kekec Coban (R), 29 år, Høje Taastrup

Rojda Kara (EL), 29 år, Fløng/Hedehusene

Melis Aydin (K), 26 år, Taastrup

Oguzcan Yüksel (S), 25 år, Taastrup

Liv K. Olesen (LA), 24 år, Hedehusene

Simon Bøtkjær Nielsen (K), 21 år, Taastrup

Christian Stender (LA), 21 år Taastrup

Freja Lander Jensen (SF), 20 år, Taastrup

Laurits Sass Dalby (LA), 20 år, Taastrup

Lucas Damsgaard (V), 18 år, Taastrup Apolitisk samarbejde En af de unge kandidater er 20-årige Freja Lander Jensen fra SF. Ifølge hende er det vigtigt at gøre opmærksom på de unge politikere og fortælle om deres projekt.

- Jeg mener, det er vigtigt, fordi vi unge bedre ved, hvordan det er at være ung i kommunen, og vi har nogle andre synspunkter og et andet livssyn end de ældre politiske kandidater, der var unge for 20-30 år siden, siger Freja Lander Jensen.

Selvom de 10 unge politikere ikke er enige rent politisk, så har de et fælles ønske.

- Vi har et mål om at få de i kommune unge til at sætte deres kryds - gerne på en ung politiker. Vi vil gøre opmærksom på, at deres stemme er værdifuld. Og så er det ligegyldigt, hvem de stemmer på. For mig er det for eksempel vigtigere, at Simon bliver valgt ind for De Konservative end en af de andre i hans parti. For han er ung og vil varetage de unges sag i byrådet, siger Freja Lander Jensen.

Hun fortæller, at de 10 unge kandidater har tænkt sig at være synlige i boligområder og på gymnasiet for at tale med de unge mennesker i kommunen.

Kan bedre relatere sig Også Christian Stender på 21 år er en del af samarbejdet. Han stiller op for Liberal Alliance og mener, det er vigtigt, at de unge kandidater i Høje-Taastrup Kommune kan være en aktiv del af lokalsamfundet og demokratiet. Samtidig kan de udveksle erfaringer, fordi de har de samme udfordringer.

Og målet er blandt andet at gøre op med, at politik i nogle unges øjne er kedeligt.

- Det er fedt at kunne mødes på tværs. Vi vil gerne være med til at fortælle, at politik ikke altid behøver at være kedeligt. Her kan vi være sammen med andre og møde nye mennesker, siger Christian Stender.

En af hans største forhåbninger ved at være med er, at opfordre borgerne i kommunen - og især de unge vælgere - til at bruge deres demokratiske ret. Og ved at italesætte, at der er en flok unge kandidater, der står sammen, tror LA-kandidaten på, at man kan få andre unge til at stemme.

- Hvis nu andre har en følelse af dem, man kan stemme på, er tættere på dem selv, så kan de måske bedre relatere sig til kandidaterne, og så tror jeg, at det vil være nemmere at se sig selv i valghandlingen og få en større følelse af at blive hørt. Det tror jeg i hvert fald på, og så må vi bare håbe, at det virker, siger Christian Stender.

I 2017 var der ifølge Danmarks Statistik otte kandidater til valget i Høje-Taastrup, der var under 30 år. I 2013 var tallet 11.