Unge bygger egen multibane; Den gamle var glat og ujævn

Taastrup - 09. juni 2019 kl. 15:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil noget her i livet, så må man tage fat og gøre noget ved det! Dette motto er kendetegnet ved børn og unge i Klub 5'eren, som ligger i hjertet af Charlotteager i Hedehusene. Her har over 100 børn og unge været med til at bygge deres helt egen multibane.

Da området i og omkring Charlotteager blev renoveret sidste år, stod det så knivskarpt med nyrenoveret skolegård, klatretårn, stor fodboldbane og udearealer, der forskønnede et ellers godt brugt boligområde. Tilbage stod Klub 5'erens baghave, med en total nedslidt multibane som var konstrueret af unge og pædagoger for 10 år tilbage. Belægningen bestod af genbrugsasfalt, som resulterede i hudafskrabninger på daglig basis, fordi det både var glat og ujævnt.

Klubbens børn og unge blev ved med at sige, at deres klub også skulle se flot ud, samt at de også ville have et sted, de kunne lege og spille bold. Derfor valgte klubben at invitere personer i netværket til et møde, hvor forskellige muligheder for en renovering blev drøftet.

Til mødet med blandt andre boligsociale aktører og Driftbyens gartnere, fandt man ud af, at en multibane leveret af et privat firma blev alt for dyrt, samt at der ikke var penge at hente i Charlotteagers helhedsplan.

Derfor valgte klubben at bygge den selv, med hjælp af gode venner. Når man vælger en sådan løsning, koster det naturligvis også og Driftbyen har også bidraget med belægningsdelen og oprettelse af denne, ligesom der er ansøgt om midler i Lokale- og Anlægsfonden til at dække omkostninger til materialer.

I den kommunale organisation er Klub 5'eren flyttet fra Fritid og Kultur til det nye Ungecenter. Her er klubbens fokusområde uddannelse og job, og i forbindelse med at bygge multibanen, har de unge fået en masse »hands-on«-erfaring.

- Hvordan kan du som ung vælge uddannelsesretning som for eksempel tømmer, hvis du aldrig har haft en skruemaskine i hånden og prøvet at bygge noget? Eller vælge en konstruktør uddannelse, hvis du aldrig har prøvet at blande beton og støbe?, spørger klubbens leder, Per Christoffersen.

- Der har været så mange øjenåbnere og gode arbejdstimer de forgangne 18 måneder, mens projektet har udviklet sig og været i gang, siger han.

Over 100 børn og unge har i klubtiden og frikvartererne stiftet bekendtskab indenfor fagene jord og anlæg, struktør, smede, tømmer, maler og dette har samtidig skabt en nysgerrighed for fritidsjob som Lommepengeprojektet i Charlotteager og Ungecenterets »Uddannelse til alle«.

Multibanen blev indviet 28. maj, hvor banen blev afprøvet i stor stil til et åbent hus arrangement.