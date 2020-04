Ungdomsskolen i Høje-Taastrup har formået at fortsætte flere hold, selvom regeringen har lukket store dele af landet ned. Lærerne har nemlig fundet kreative måder at flytte undervisningen over på nettet. Foto: Kenn Thomsen

Ungdomsskole fortsætter undervisningen

Selv en pandemi kan ikke stoppe Høje-Taastrup Ungdomsskole. Præcis som posten altid skal ud, så skal en næsten total nedlukning af samfundet ikke gå ud over de elever, som går på et eller flere af de rigtig mange spændende hold.

- Vi har selvfølgelig lukket alt det fysiske ned og fulgt regler og påbud, men det skal ikke gå ud over de unge. Derfor gik jeg med det samme i gang med at redde mest muligt, fortæller Hanne Tjessem og uddyber:

- En del hold var jo helt oplagte at køre videre over nettet med virtuel undervisning, og så lagde jeg det ud til lærerne, om de mon selv kunne komme med bud på, hvordan de på deres hold kunne afslutte de sidste tre-fire uger af sæsonen uden at mødes.

Det skulle vise sig at blive en kæmpe succes. Mere end halvdelen af lærerne har nu fortsat deres undervisning på de mest kreative måder. Endda hold som selvforsvar, koreansk og Masterchef kører videre over nettet.

Det vidner i høj grad om yderst dedikerede lærere, som via innovation, vilje og kærlighed til opgaven tænker ud af boksen for elevernes skyld, lyder det fra vicelederen.

- Jeg er simpelthen så glad og stolt over, at vi har fået så mange med på vognen og kan slutte sæsonen af på en god måde. Det havde været så surt, hvis alt bare var lukket lige pludselig. Nu kan vi give eleverne nogle lyspunkter her midt i krisetiden, lyder det med et stort smil fra Hanne Tjessum, som opfordrer alle til at holde øje med minungdomsskole.dk og 'ung2630' på de sociale medier for mere information om holdene og den kommende sæsons mange spændende tilbud.