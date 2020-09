Frederik Mast er danmarksmester for juniorer i skeetskydning. PR-foto

Ung skytte har vundet DM

Taastrup - 10. september 2020 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup Jagtforening har fået en danmarksmester.

Ved DM viste Frederik Mast fra jagtforeningen stor styrke ved DM i skeetskydning for juniorer, hvor han efter endt skydning delte førstepladsen med en anden. I omskydningen om guldet viste Frederik Mast sin styrke og hev guldet hjem med en bedre score og kan nu derfor kalde sig juniordanmarksmester.

Frederik Mast dukkede for to et halvt år siden op i Taastrup Jagtforening med sine forældre for at høre, hvordan det at skyde lerduer foregik, og om han måtte prøve at skyde, selvom han kun var 13 år.

Udstyret med briller, høreværn og en kyndig instruktør med haglvåben fik han lov.

Det afskrækkede ikke Frederik Mast, at der var noget rekyl, som godt kunne give lidt blå mærker på kind og skulder. Det tændte ham bare endnu mere, og der gik ikke lang tid før jægertrappen blev for kedelig og skeetskydningen skulle udfordres, her var ingen i tvivl om, at Frederik Mast havde et særligt talent.

- Taastrup Jagtforening er stolte over, at vi har formet Frederik til det, han har opnået i dag, hvor han nu deltager i et udviklingsarbejde i Københavns Flugtskytte Klub med nogle af de bedste skytter. Frederik møder dog troligt op hver mandag for at hygge sig med alle de »gamle« venner på Skydebane Vest. Taastrup Jagtforening ønsker Frederik stort tillykke med mesterskabet samt knæk & bræk fremover både som skytte og jæger, lyder det fra jagtforeningen.