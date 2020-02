Ung poetry slammer fortæller om livet mellem i to verdener

Sara Rahmeh kommer fra et land langt væk og en gade lige rundt om hjørnet. Hun kommer fra solnedgang over ørkenbjerge og shoppingture på strøget. Hun kommer fra et land med morgenbøn og fra en by, hvor man triller ned af Gothersgade med bare tæer og natten i blodet en tidlig søndag morgen. Hun kommer fra et land, hvor hun ikke længere hører hjemme, og fra en by, hvor folk spørger: »Jamen, hvor kommer du fra?«