Ung mand tiltalt for at skyde fyrværkeri mod politiet

En 17-årig er tiltalt for at overtræde den nye paragraf om, at angribe folk i offentlig tjeneste med fx fyrværkeri.

Den 17-årige er tiltalt for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde med forsøg på vold af særlig farlig karakter, at have angrebet tre politifolk med et bomberør.

Angrebet fandt sted den 1. januar ca. kl. 00.20 på Høje Taastrup Station.

Den 17-årige er som en af de første tiltalt for overtrædelse af den nye straffelovs-paragraf 119b, som blev indført af Folketinget i december 2020 -netop for at imødegå fyrværkeri-angreb på blandt andet politifolk.

- At angribe politifolk med fyrværkeri, er noget vi ser på med stor alvor. Den nye paragraf giver mulighed for en markant strafforøgelse for dem, der angriber folk der arbejder i offentlig tjeneste, siger anklageren i sagen Cecilie Mee Hansen.

I grundlovsforhøret forklarede den 17-årige, at han havde affyret et bomberør, men at han ikke havde til hensigt at ramme politifolkene.

Retssagen mod den 17-årige er endnu ikke berammet ved Retten i Glostrup.