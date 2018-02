Ung mand sigtet for narkokørsel

Københavns Vestegns Politi fortæller, at det tirsdag eftermiddag klokken 17.16 sigtede en 18-årig mand fra Ishøj for narkokørsel. Det skete efter, at en patrulje bragte den 18-årige til standsning på Taastrup Hovedgade, hvor et narkometer gav udslag for cannabis. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for kontrollerende prøver, hvor han fortsat nægtede sig skyldig i forholdet.