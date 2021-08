Se billedserie Chris Calmer var i sidste uge i fuld gang med at færdiggøre kunstværket, som skal udstilles i Ikea Taastrup. Her har han taget et selvportræt af sig selv, sammen med nogle af de selvportrætter, som indgår i kunstværket. Foto: Chris Calmer

Ung kunstner udstiller i Ikea

Taastrup - 31. august 2021 kl. 19:14 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

Fra i dag, den 1. september, vil du kunne finde en helt unik sofa blandt Ikeas mange udstillede møbler. Sofaen er nemlig et kunstværk skabt af 25-årige Chris Calmer.

Under navnet »Genombrott«, det svenske ord for gennembrud, har Ikea hyret unge kunstnere til at skabe kunst af Ikea produkter.

- Vi vil give nogle unge kunstnere plads til at dele ud af deres kreativitet. Det som har været indespærret under Covid19, siger varehuschef i Taastrup, Mads Satsman-Nørhede.

Samtidig glæder han sig over, at de kan skabe en anderledes oplevelse for kunderne.

- Nogle gange skal vi opleve noget andet, end vi forventer. Jeg ved, vi har stillet en sofa til rådighed, men Chris Calmer har haft frie hænder. Jeg er super spændt på at se resultatet, siger han.

At det netop er en sofa, som er en del af kunstværket, er der særlig årsag til. Chris Calmer ser sofaen som et symbol på tryghed, men også dovenskab. Via selvportrætter vil han give sofaen en menneskelig karakter. En slags forlængelse af ham selv.

- Den er inspireret af sofaer, som man finder på barer nede i kælderen. Sofaer folk har sat deres præg på, og som er blevet repareret gang på gang, siger kunstfotografen.

Chris Calmers værk »All dressed up but nowhere to go« vil kunne ses i Ikea hele september.

