Christine Timm fra Taastrup er en den af de Grønne Pigespejder. Hun og de øvrige pigespejdere er nomineret til Pigeprisen, der skal uddeles snart. Foto: Christine Timm

Ung ildsjæl i front i ligestillingskampen: Jeg kan være mig, og det er godt

Taastrup - 05. oktober 2021 kl. 11:36 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Den 9. oktober bliver PlanBørnefondens Pigepris uddelt.

Prisen er givet siden 2018, og den går til en person eller organisation, som gør en forskel for at fremme pigers ligestilling.

Én af de tre nominerede er De grønne Pigespejdere.

Og én ildsjæl, der er dybt involveret og en stærk stemme i Pigespejdernes arbejde er 17-årige Christine Timm, som bor i Taastrup.

Hun er en af de unge talspersoner for De Grønne Pigespejderes initiativ 'Girls Act', som arbejder for at udvide pigers muligheder og ligestilling - projektet er en væsentlig årsag til, at de Grønne Pigespejdere er blandt årets tre nominerede til Pigeprisen.

Christine Timm går i 2g på Rysensteen Gymnasium og bruger ellers en stor del af sin tid på livet som pigespejder og ligestilling.

Ved at sætte fokus på ligestilling håber hun at kunne være et forbillede for andre piger.

- Jeg havde aldrig forstillet mig, at jeg kunne alt det, jeg har lavet de seneste måneder, men here i am". Det er en super vigtig samtale, og det ender ofte med at blive drengene mod pigerne eller kvinder mod mænd, og det er slet ikke der vi skal hen. Det, vi rigtig gerne vil, er at hjælpe piger, da det desværre er piger, der bliver tabt i alt det her, siger Christine Timm og fortsætter.

- Og hvis vi bare kan hjælpe tre piger med at komme ud og opleve en masse fede ting og turde gøre en masse ting på trods af de begrænsninger, der måske er blevet sat for dem udelukkende på baggrund af hendes køn, så har det hele været det værd.

"Fuck dem" Christine Timm er flyttet til Taastrup for fem måneder siden, men er født og opvokset på Vesterbro. Hun har blandt andet oplevet at blive kaldt ukvemsord af fremmede på gaden, og derfor har hun været glad for at bruge fællesskabet omkring pigespejderne til at få en platform, hvor hun har fået muligheder for at sætte fokus på ligestilling.

- Jeg har mødt taknemlighed, og så har det gjort mig stærkere og hjulpet mig igennem en kæmpe personlig udvikling, hvor jeg ikke behøver at være stille for, at samfundet kan lide mig. Jeg har fundet en helt ny måde at være mig på og en indre stemme, der bare råber "fuck det" eller "fuck dem", når der er brug for det. Jeg kan være mig og det er godt nok, siger Christine Timm.

Udover De Grønne Pigespejder er podcasten "A Seat at The Table" og Aphinya Jatupariskul, der er fotograf, aktivist og debattør, også nomineret til Pigeprisen.

Man kan afgive sin stemme på Christine Timm og de andre pigespejdere på www.planbornefonden.dk/pigeprisen/

Alle kan stemme, men det skal ske senest den 9. oktober.